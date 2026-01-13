Lo scalo ferroviario di Savigliano entra ufficialmente nel circuito delle Sale Blu, il servizio di assistenza che RFI dedica alle persone con disabilità o a ridotta mobilità, anche temporanea.

Prosegue l’impegno di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per eliminare le barriere architettoniche in tutte le stazioni e assicurare progressivamente a tutti i viaggiatori autonomia negli spostamenti.

Migliori condizioni di accessibilità anche per la stazione di Savigliano con la realizzazione di un attraversamento a raso e ulteriori interventi, oltre alla dotazione di un carrello elevatore.

I viaggiatori potranno così richiedere l’ausilio di operatori specializzati nell’assistenza in fase di salita e discesa dal treno e nei percorsi dell’area della stazione. Il servizio è gratuito e prenotabile con 12 ore di anticipo attraverso le Sale Blu di Rete Ferroviaria Italiana.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet di RFI alla pagina dedicata al servizio Sala Blu