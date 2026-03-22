Salmour ringrazia i volontari della Protezione Civile per la pulizia della scarpata e la distribuzione dei sacchi differenziata

Salmour ha ringraziato tutti i volontari della squadra di Protezione Civile, nella quale era presente anche il cantoniere del Comune Matteo Chiapella, che hanno provveduto sabato 21 marzo alla distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata.

Nella stessa giornata hanno inoltre effettuato un'operazione di pulizia di una scarpata lungo la provinciale, dove erano stati abbandonati molti rifiuti.

"In qualità di sindaco provo profonda amarezza nel vedere che ancora nel 2026 accadano questi atti di abbandono illecito di rifiuti. Pur offrendo un servizio di recupero e smaltimento, diventano incomprensibili questi gesti di grande inciviltà", dichiara il primo cittadino Roberto Salvatore, anche lui volontario della Protezione Civile. "Nei prossimi giorni le zone più sensibili saranno monitorate da una telecamera mobile acquistata dall'Unione del Fossanese".