Prevenzione dalle droghe, 5mila libretti distribuiti in un weekend tra Torino e Cuneo

Cinquemila opuscoli informativi sulla prevenzione dalle droghe distribuiti in un solo fine settimana. È il bilancio dell’iniziativa promossa dalla Fondazione “Per un Mondo Libero dalla Droga”, che sabato e domenica ha portato materiale informativo nelle piazze di Cuneo e Torino.

Domenica, in particolare, le volontarie e i volontari coordinati da Anna Sbaglia hanno operato nel capoluogo piemontese in concomitanza con il passaggio della torcia olimpica, muovendosi tra la folla e consegnando gratuitamente libretti dedicati agli effetti delle sostanze stupefacenti.

“Sabato a Cuneo, domenica qui a Torino. In totale abbiamo distribuito 5mila fascicoli nel fine settimana”, spiega Sbaglia. “Abbiamo riscontrato molto interesse da parte delle persone. Nonostante se ne parli spesso, la diffusione delle droghe resta un problema sociale che, per certi aspetti, è ancora un tabù”.

L’attività della Fondazione si concentra sulla prevenzione attraverso l’informazione, con una collana composta da 14 libretti, ognuno dedicato a una specifica sostanza tra quelle maggiormente abusate, incluso il fentanyl, considerato una delle droghe più pericolose per l’elevato rischio di overdose. Nei materiali vengono descritti gli effetti a breve, medio e lungo termine, con riferimenti a fonti documentali e testimonianze di utilizzatori ed ex utilizzatori.

La Fondazione dichiara di ispirare le proprie attività informative alle ricerche e agli studi di L. Ron Hubbard sugli effetti delle sostanze psicotrope. I libretti vengono distribuiti gratuitamente e l’iniziativa è portata avanti esclusivamente da volontari. “Siamo consapevoli che esistono enormi interessi economici che spingono verso una sempre maggiore diffusione delle droghe”, conclude Sbaglia. “La nostra è un’attività indipendente, autofinanziata e gratuita, come i materiali che consegniamo. Informazioni corrette e accessibili, arrivate al maggior numero possibile di persone, hanno già contribuito a salvare delle vite e possono aiutare molte altre. Per questo continueremo”.