Corpo, mente e terra: due appuntamenti gratuiti nella Casa del Quartiere Donatello di Cuneo

Prenderanno il via nelle prossime settimane due nuove iniziative gratuite ospitate negli spazi di CQD, pensate per riscoprire il benessere della persona e il legame con la natura.

A partire da martedì 31 marzo, ogni settimana dalle 11.15 alle 12.15, l'istruttore Umberto Bovani guiderà "Consapevolezza e Movimento", un percorso che coniuga attività fisica dolce e lavoro sulla consapevolezza individuale. L'obiettivo è stimolare corpo e mente in sinergia, con un'attenzione particolare rivolta alla terza età. Un appuntamento fisso, a cadenza settimanale, per prendersi cura di sé in modo accessibile e completo. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

Sabato 11 aprile, dalle 9 alle 12, sarà invece la volta di "Fertilità dell'orto. Compost e microrganismi", una mattinata teorico-pratica dedicata al compostaggio, alla pacciamatura e ai segreti della fertilità naturale del suolo. A condurla sarà Eros Cerutti, fondatore di Soluzione Terra e da oltre dieci anni studioso di permacultura e agricoltura rigenerativa. "Porteremo chiarezza su come funziona il suolo, i suoi abitanti e soprattutto su come attivare la naturale fertilità e mantenerla nel tempo — spiega Cerutti —. Fare l'orto ci mette in contatto con la Natura e ci rende partecipi della creazione. Uniremo teoria e pratica per spazzare via la confusione, portando serenità nella coltivazione dell'orto".

Un invito, dunque, a coltivare il proprio benessere e il proprio orto nel rispetto di sé e dell'ambiente.