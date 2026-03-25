 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 25 marzo 2026, 10:41

"Strani inquilini", al teatro civico di Busca il futuro distopico di Hugo diventa un grido contro la violenza

Sabato 11 aprile alle 21 la compagnia Le Cercle Rouge porta in scena un progetto video-teatrale ispirato a "L'ultimo giorno di un condannato a morte". Una riflessione sul quinto comandamento in un mondo segnato dai conflitti

&quot;Strani inquilini&quot;, al teatro civico di Busca il futuro distopico di Hugo diventa un grido contro la violenza

Sarà il teatro civico di Busca a ospitare sabato 11 aprile alle ore 21 lo spettacolo "Strani inquilini", un progetto video-teatrale firmato dalla compagnia Le Cercle Rouge, liberamente ispirato al romanzo di Victor Hugo "L'ultimo giorno di un condannato a morte".

Lo scritto di Hugo, che alla sua pubblicazione accese il dibattito sulla pena di morte, diventa nelle mani del regista Costantino Sarnelli e della drammaturga Laura Chiotasso lo spunto per una riflessione più ampia e urgente sul quinto comandamento — non uccidere — in un'epoca in cui la cronaca quotidiana ci travolge con continui scoppi di violenza e l'acuirsi di conflitti di ogni genere. Un richiamo forte e necessario al rispetto della vita dell'essere umano, sia esso uomo, donna o bambino.

La pièce trasferisce l'azione in un futuro distopico: il condannato viene condotto in un viaggio allucinato e devastante da misteriose presenze che si insediano progressivamente nel controllo dei suoi pensieri. Entità sconosciute, quasi divinità autoproclamate, che dispongono della sua esistenza come di una macchina da accendere e spegnere a piacimento. La distopia, qui, non è fuga dalla realtà ma lente per metterne a fuoco le contraddizioni più acute.

In scena Luca Armando, Leonora Arnolfo, Mariella Caporaso, Vanessa Corsalini, Valter Lunetti e Claudia Ponzalino.

Info e prenotazioni: https://www.ticket.it/teatro/evento/strani-inquilini.aspx

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium