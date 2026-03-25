"Strani inquilini", al teatro civico di Busca il futuro distopico di Hugo diventa un grido contro la violenza

Sarà il teatro civico di Busca a ospitare sabato 11 aprile alle ore 21 lo spettacolo "Strani inquilini", un progetto video-teatrale firmato dalla compagnia Le Cercle Rouge, liberamente ispirato al romanzo di Victor Hugo "L'ultimo giorno di un condannato a morte".

Lo scritto di Hugo, che alla sua pubblicazione accese il dibattito sulla pena di morte, diventa nelle mani del regista Costantino Sarnelli e della drammaturga Laura Chiotasso lo spunto per una riflessione più ampia e urgente sul quinto comandamento — non uccidere — in un'epoca in cui la cronaca quotidiana ci travolge con continui scoppi di violenza e l'acuirsi di conflitti di ogni genere. Un richiamo forte e necessario al rispetto della vita dell'essere umano, sia esso uomo, donna o bambino.

La pièce trasferisce l'azione in un futuro distopico: il condannato viene condotto in un viaggio allucinato e devastante da misteriose presenze che si insediano progressivamente nel controllo dei suoi pensieri. Entità sconosciute, quasi divinità autoproclamate, che dispongono della sua esistenza come di una macchina da accendere e spegnere a piacimento. La distopia, qui, non è fuga dalla realtà ma lente per metterne a fuoco le contraddizioni più acute.

In scena Luca Armando, Leonora Arnolfo, Mariella Caporaso, Vanessa Corsalini, Valter Lunetti e Claudia Ponzalino.

Info e prenotazioni: https://www.ticket.it/teatro/evento/strani-inquilini.aspx