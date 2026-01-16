Coldiretti Cuneo in piazza a Strasburgo "contro le follie della Von der Leyen"

Prosegue la mobilitazione permanente di Coldiretti e si sposta a Strasburgo il 20 gennaio davanti alla sede del Parlamento Europeo con l’obiettivo di bloccare le follie della Von der Leyen e della sua cerchia ristretta di tecnocrati che mettono a rischio il reddito degli agricoltori europei e 400 milioni di cittadini. La firma del Mercosur senza reciprocità e le dovute garanzie sui controlli sarebbe per Coldiretti oltre che, come detto, un grave danno per cittadini consumatori e agricoltori, un pericoloso precedente per tutti i futuri possibili accordi che permetterebbero così di far entrare in Europa, e finire sulle nostre tavole, cibi prodotti senza gli stessi standard sanitari, ambientali, di lavoro etico e di sicurezza alimentare per i consumatori europei, che sono richiesti agli agricoltori della Ue.

Per questo Coldiretti Cuneo, con una folta delegazione di giovani imprenditori, sarà presente a Strasburgo, dove l’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 a Place de Bordeaux insieme al Segretario Generale della Coldiretti e al Presidente Vincenzo Gesmundo ed Ettore Prandini.

Importare prodotti che sono realizzati con regole completamente diverse e con lo sfruttamento della manodopera minorile è un’ingiustizia non solo fatta nei confronti dell’agricoltura, ma fatta nei confronti dell’intera collettività. La battaglia e la mobilitazione di Coldiretti continueranno finché non si avranno risposte chiare da parte delle istituzioni europee.