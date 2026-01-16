Dispari Teatro lancia 110 spettacoli e l'Art Bonus per Officina Santachiara

Dispari Teatro il nuovo Centro di Produzione Teatrale nato dall’unione di Compagnia Il Melarancio, Onda Teatro e Teatro Popolare Europeo ha presentato giovedì 15 gennaio in Confindustria Cuneo la stagione teatrale 2026 di Officina Santachiara, una programmazione che propone un calendario ricco e articolato di 110 spettacoli l’anno rivolti a bambini, famiglie, giovani e adulti, confermando Officina Santachiara come uno spazio di riferimento per la produzione, la diffusione e la fruizione teatrale sul territorio cuneese. La presentazione è stata inoltre occasione per lanciare ufficialmente la campagna Art Bonus a favore di Dispari Teatro che consente a cittadini e imprese di sostenere la cultura beneficiando di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato. All’appuntamento sono intervenuti Pierluigi Vaccaneo (presidente Sezione Cultura ed eventi di Confindustria Cuneo), Patrizia Manassero (sindaca di Cuneo), Cristina Clerico(assessora alla Cultura) e Mauro Gola (presidente Fondazione CRC). Ha inviato un suo messaggio Alberto Cirio (presidente Regione Piemonte). Per rimanere aggiornati su programmazione, approfondimenti e iniziative speciali è possibile seguire Officina Santachiara sui canali social, iscriversi alla newsletter oppure contattare l’organizzazione al numero 339/1277798 o scrivendo a biglietteria@dispariteatro.it. Sito internet: www.dispariteatro.it.

La stagione 2026 di Officina Santachiara, che vedrà il coinvolgimento di numerose realtà teatrali di rilievo del panorama nazionale e locale oltre alla collaborazione con il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo e Palcoscenico Teatro, propone appuntamenti rivolti a pubblici diversi, divisi in tre sezioni: “Teatro a quattro gambe”, “Domeniche a teatro” e “Uno sguardo sul mondo”. La prima il sabato mattina o pomeriggio, è rivolta al giovanissimo pubblico di età 0/6 anni, con proposte di spettacoli, laboratori, incontri e tanto altro. La seconda, la storica rassegna che andava in scena al teatro Toselli di Cuneo, è dedicata principalmente alle famiglie, con spettacoli per la fascia di età che va dai 4 ai 10 anni. Gli spettacoli affrontano temi diversi, importanti, profondi, ma con linguaggi variegati tipici del teatro per ragazzi. La terza, nell’orario pre-serale delle 19, è pensata per un pubblico di adolescenti, giovani e adulti. Tutti gli spettacoli si svolgono presso Officina Santachiara, ex Chiesa di Santa Chiara (via Savigliano), Cuneo. I biglietti sono acquistabili al botteghino mezz’ora prima dello spettacolo e sono previste tariffe agevolate e tessere per tutte le sezioni della rassegna. Gli insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria possono richiedere la tessera insegnanti gratuita.

All’illustrazione della stagione teatrale 2026 è seguito il lancio della campagna Art Bonus a favore di Dispari Teatro. Facendo una donazione si potrà sostenere la produzione culturale e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Officina Santachiara, l’hub teatrale a servizio del territorio individuato nell’ex Chiesa di Santa Chiara, nel centro storico di Cuneo, consentendo così il completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della chiesa e contemporaneamente l’arricchimento delle proposte teatrali.

“La campagna Art Bonus a sostegno di Officina Santachiara è un’importante occasione per coinvolgere tutta la comunità nel dare nuova vita a questo spazio e nel rafforzarne l’offerta culturale – afferma Gimmi Basilotta, presidente di Dispari Teatro -. È un progetto che guarda al futuro e che rappresenta un investimento concreto per la cultura e per la crescita di Cuneo. L’invito è aperto a cittadini e imprese: partecipare vuol dire essere parte della rinascita di un luogo simbolo della città e del suo territorio”.

[Gimmi Basilotta, presidente Dispari Teatro]

È possibile effettuare un’erogazione liberale in favore di Dispari Teatro accedendo al sito www.artbonus.gov.it e inserendo “Dispari Teatro Cooperativa Sociale Ets” nei campi di ricerca dell’ente da sostenere. Una volta effettuata la donazione è richiesto l’invio di una e-mail all’indirizzo amministrazione@dispariteatro.it specificando se viene dato il consenso a rendere pubblico il proprio nome di donatore. Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare la ricevuta con l’evidenza della causale “Art bonus – Ente Beneficiario – Oggetto dell’erogazione”. È possibile donare tramite un bonifico con beneficiario “Dispari Teatro Cooperativa Sociale Ets” inserendo come Iban IT 89V0306909606100000007914, causale “Art Bonus – Dispari Teatro Cooperativa Sociale ETS – Codice fiscale o P. Iva del mecenate – Nome Intervento: “Officina Santachiara”.

Pierluigi Vaccaneo, presidente Sezione Cultura ed eventi di Confindustria Cuneo: “L’Art Bonus è uno strumento concreto che rende il mecenatismo semplice e verificabile. È con questo approccio che oggi accompagniamo Dispari Teatro, selezionato per il Concorso Art Bonus 2026/2027, nel percorso di crescita di Officina Santachiara, dall’intervento sull’ex Chiesa di Santa Chiara al sostegno della programmazione culturale. Come Confindustria Cuneo, attraverso la nostra attività 'Cultura d’impresa', lavoriamo ormai da anni per avvicinare stabilmente imprese e operatori culturali: abbiamo fatto formazione e orientamento operativo sull’Art Bonus, creato occasioni di networking e valorizziamo le buone pratiche anche con il premio 'Io investo in cultura', che include una specifica sezione 'Bandi e Art Bonus'. L’obiettivo è aiutare le aziende a utilizzare bene questo strumento, trasformando un gesto di responsabilità verso la comunità in un investimento misurabile sul territorio”.

[Pierluigi Vaccaneo, presidente Sezione Cultura ed eventi di Confindustria Cuneo]

Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte: “La presentazione del progetto di Dispari Teatro e il lancio della campagna Art Bonus sono un appuntamento che parla di cultura, comunità e futuro mettendo insieme idee, persone e strumenti per trasformare una buona visione in qualcosa che produce valore per il territorio. Dentro questo percorso si inserisce anche l’Art Bonus che permette alle imprese e ai cittadini di diventare parte attiva dei progetti culturali trasformando una scelta fiscale in un gesto di fiducia verso la cultura e verso i luoghi in cui si vive e si lavora. Il legame tra imprese e cultura, del resto, non è mai stato così importante come oggi, perché una comunità che investe in conoscenza e creatività è una comunità che cresce meglio. Lavoriamo tutti insieme da tempo in questa direzione, noi come Regione e voi come operatori sostenendo chi prova a tenere insieme qualità culturale e radicamento territoriale per coinvolgere mondi diversi. E la stagione che viene presentata oggi, con oltre cento appuntamenti e un’attenzione particolare alle famiglie e ai più giovani, è la prova che questo è un investimento sul futuro. Dispari Teatro e l’Art Bonus, insieme, disegnano proprio questo: una cultura che diventa una storia condivisa, in cui istituzioni, artisti, imprese e cittadini trovano il modo di camminare nella stessa direzione”.

Sottolineano Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo e Cristina Clerico, assessora alla Cultura: “Studi scientifici ed esperienze concrete dimostrano il valore strategico dell’investimento in cultura: la partecipazione ad attività culturali migliora l’aspettativa di vita, supporta l’invecchiamento attivo, aiuta a gestire lo stress, diminuisce le aree di disagio psicologico e contribuisce a prevenire la marginalità economica. Ogni spazio culturale che arriva ad arricchire la città, oltre a portare con sé valore economico e rigenerazione del territorio, diventa un tassello di prevenzione e miglioramento della qualità della vita. L’esperienza di Officina Santachiara, rivolta a tutte e tutti, ma con un occhio di riguardo per i più piccoli, è stata voluta e sostenuta dall’Amministrazione e ne è esempio lampante. Il nostro invito va ora ai cittadini e alle imprese del territorio perché, grazie al meccanismo dell’Art Bonus 2026/2027, sostengano Dispari Teatro”.

[Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo]

Mauro Gola, presidente Fondazione CRC: “Cultura, inclusione e comunità sono gli assi centrali del progetto Officina Santachiara, iniziativa che la Fondazione CRC ha selezionato per il progetto Fiducia: un percorso quadriennale grazie al quale dieci organizzazioni del territorio potranno crescere e strutturarsi, in un’ottica di fiducia e arricchimento per tutta la comunità. Ora, con il lancio della stagione 2026 e della campagna Art Bonus, il progetto si apre alla raccolta di nuove risorse, per garantire una partecipazione allargata al percorso di produzione culturale e di valorizzazione della Chiesa di Santa Chiara, bene di grande valore per la città di Cuneo”.

[Mauro Gola, presidente Fondazione CRC]