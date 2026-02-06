Due giornate di sole, nuova perturbazione e poi, finalmente, un periodo più stabile

Un paio di giorni di tregua, un'ultima perturbazione tra domenica e lunedì e poi si apre un periodo più stabile.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 6 e domani sabato 7 febbraio

Cielo poco nuvoloso per velature e nubi alte, anche se stamattina splenderà incontrastato il sole. Possibile qualche nebbia domani mattina sulle pianure più orientali.

Temperature in risalita soprattutto in montagna, con massime tra i 10 e i 14 °C, in calo già da sabato per copertura nuvolosa maggiore. Minime domani mattina tra 0 e 3 °C con possibili brinate specie dove c'è ancora neve al suolo, mentre sulle coste si viaggerà tra 8 e 10 °C

Venti generalmente assenti o deboli variabili, soltanto in Liguria tra savonese e genovese saranno settentrionali stamattina ma in rapida attenuazione.

Domenica 8 e lunedì 9 febbraio

Fino al primo pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto per l'avvicinarsi di una perturbazione da ovest. Piogge dal pomeriggio a partire dalle Alpi sud occidentali, in estensione verso est, e in graduale attenuazione a partire dalla notte successiva. Nevicate su Alpi cuneesi a partire dai 1000/1200 m. Miglioramento dal pomeriggio di lunedì.

Temperature in calo ma nella media del periodo, con valori compresi tra 7 e 12 °C, minime in rialzo per il cielo coperto e comprese tra 2 e 6 °C su pianure , 8/9 °C su coste.

Venti ancora assenti o deboli nord orientali con rinforzi solo sul ponente ligure.

Tendenza successiva

Le correnti in quota si disporranno più da nord ovest, per cui le perturbazioni arriveranno ma le precipitazioni saranno relegate alle Alpi di confine e alla Valle d'Aosta, mentre in pianura e sulla Liguria il tempo sarà più stabile.

