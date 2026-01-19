Bra, l’associazione culturale Albedo invita alla presentazione del libro “I racconti del cuore”

Le feste sono passate, ma a Bra ci sono ancora tanti eventi per tutti. Ad esempio, l’associazione culturale Albedo invita alla presentazione del libro “I racconti del cuore” dell’autrice braidese di origine istriana Luciana Rizzotti, che si racconterà alla platea.

«Quando il cuore è colmo, escono i ricordi e le emozioni di una vita intera...», questo l’incipit del libro e della serata in programma martedì 20 gennaio, alle ore 21, presso la sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148). Ingresso libero, quindi non avete scuse.