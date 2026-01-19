Tremila sfilanti, sette carri e un esercito di volontari al prossimo “Carnevale fossanese” [FOTO e VIDEO]

70 volontari, 30 stewarts, una media di 200 figuranti per carro e una macchina organizzativa che, tra sfilanti, sicurezza, autorità e pubblico generico coinvolgerà in quel di Fossano 3mila sfilanti.

Ci riferiamo alla prima manifestazione ufficiale del 2026 del tradizionale Carnevale, presentata in grande stile in sala rossa del municipio in via Roma, per il suo tradizionale momento di festa nel centro della Città.

A fare gli onori di casa il sindaco Dario Tallone, insieme al senatore e consigliere comunale Giorgio Maria Bergesio, il presidente della Fondazione Crf Cassa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero, la presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi, gli assessori Danilo Toti, Cinzia Cuzzilla e Gianfranco Dogliani, il moderatore Emanuele Barra. Insieme a loro le varie rappresentanze locali e istituzionali, tra cui il comandante dei Carabinieri di Fossano Alessandro Cantarella, della Polizia locale Giacomo Cuniberti, il capogruppo della Protezione Civile Paolo Cavallo e la consigliera dell’Agenzia turistica locale Atl Cuneese Chiara Voghera.

Il momento principale sarà sabato 31 gennaio, a partire dalle 14.30, con la sfilata dei carri allegorici nella suggestiva cornice di via Roma e la partenza fissata dalle 14.30 da piazza Battuti Rossi e il Foro Boario, preceduta dalla Filarmonica Arrigo Boito, dagli Sbandieratori dei Principi d'Acaia con il corteo storico e i borghi cittadini. L’animazione sarà offerta da Trs Radio.

Le dichiarazioni a margine della conferenza stampa della presentazione (GUARDA IL VIDEO)

Per quest’edizione si snoderanno nel cuore di Fossano 7 carri allegorici, uno in più rispetto al precedente défilé, con una new entry: l’oratorio di Verzuolo con “Atlantide” e il tema marino. Il record dei figuranti lo deterrà invece il carro della Compagnia dei festaioli di Fossano-Centallo con 350 figuranti e il carro “Beatamente dannati”, preparando una brillante rivisitazione della Divina Commedia di Dante. Gli altri gruppi con i loro carri saranno Mondovì, Villafalletto, Pinerolo, Scalenghe e Racconigi.

Altrettanto importante sarà la cena di Carnevale di sabato 7 febbraio al Palazzetto dello Sport dalle 19.30, grazie alla Pro loco del presidente Franco Perlo. In questo caso è già caccia ai biglietti (21 euro per gli adulti, 12 euro per i bambini fino ai 10 anni) disponibili nella sede della Pro loco in piazza Castello, recandosi sul posto da martedì 20 a giovedì 22 gennaio o da martedì 27 a giovedì 29, dalle 9 alle 11.30. Per l’occasione vi sarà animazione per bambini e verranno allestiti i gonfiabili. Immancabile la premiazione del gruppo e del costume più originale.

Per ulteriori informazioni contattare il 339/4425324 o il 338/7783663.