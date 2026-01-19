TENNISTAVOLO / Doppio successo per la formazione dell’A4 Tonoli-Scotta Verzuolo nel 2° concentramento del campionato Master di serie A1

Doppio successo per la formazione dell’A4 Tonoli-Scotta nel 2° concentramento del campionato Master di serie A1, in programma domenica 18 gennaio a Bolzano.

La squadra verzuolese (Mattia Garello, Alessandro Soraci, Anastasios Riniotis e Vladimir Sych) ha dapprima sconfitto per 3 a 0 l’Olimpia Bergamo ed in seguito, sempre per 3 a 0, i padroni di casa del Sarnthein. Grazie a questi risultati l’A4 Tonoli-Scotta si è qualificata per le Final Four, in programma a Salsomaggiore nel mese di aprile, che vedranno in campo le prime due squadre classificate di ciascuno dei due gironi.

Nel weekend erano inoltre in programma a Verzuolo i campionati provinciali assoluti che hanno visto il successo del giovane portacolori dell’A4 Verzuolo, Andrea Garello e dell’ex Angela Alessandrini, ora in forza al TT. Mondovì.

Il singolo maschile, come da pronostico, è stato dominato dai componenti della famiglia Garello. Andrea infatti ha superato in finale papà Mattia, mentre Simone è salito sul 3° gradino del podio, posizione condivisa con Marco Torta del TT. Mondovì. In campo femminile l’Alessandrini ha invece prevalso in finale sulla giovane verzuolese Maddalena Rosso. Sul 3° gradino del podio sono salite altre due atlete dell’A4, la giovanissima Alice Rivoira e Giulia Zucchetti.