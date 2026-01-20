Comuneroero: "Se abiti a Bricco di Cherasco devi pagare il 40% in più per andare a scuola a Bra"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto segnalazioni da alcuni genitori di Cherasco che lamentavano il maggior costo degli abbonamenti scolastici che devono sostenere gli studenti di Bricco (frazione di Cherasco) rispetto a quelli di Roreto (altra frazione di Cherasco), entrambi per raggiungere Bra.

Abbiamo prontamente segnalato il problema all’assessore alla Mobilità del Comune di Bra, che ci risulta essere competente in materia, ma non abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti.

Stiamo parlando per un abbonamento trimestrale di 34,50 euro in più (circa il 40%). Ci siamo rivolti all’assessore di Bra in quanto ci risulta che il Comune di Bra svolga il ruolo di coordinamento e gestione dei servizi in forma associata, in particolare per quanto riguarda il trasporto pubblico locale.

Pare che i compiti di Bra non si limitino alla gestione interna della propria città, ma si estendano alla pianificazione strategica e al coordinamento operativo dei servizi essenziali per l'intera area conurbata (costituita da diversi comuni tra cui Cherasco), in un'ottica di eﬃcenza e integrazione intercomunale.

Ci risulta anche che il Consorzio Granda Bus si sia aggiudicato la gara per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale della conurbazione di Bra e che le ditte Gunetto, Biﬀo e Sac (quest’ultima fa parte del gruppo Biﬀo) facciano tutte parte di quel consorzio.

Fino a poco tempo fa la ditta Sac serviva sia Bricco che Roreto alle stesse condizioni: poi per qualche ragione, presumiamo per qualche compensazione interna al consorzio, Bricco è passata sotto la gestione di Gunetto, che pur facendo parte di Granda Bus, risulta più cara di circa il 40%.

Non riteniamo giusto che uno studente di Bricco debba pagare 124,50€/trimestre per andare a Bra mentre quello di Roreto paghi invece 90€/trimestre: entrambi dovrebbero pagare 90€/trimestre.

Auspichiamo che presto le autorità competenti eliminino questa iniquità.

Associazione Comuneroero