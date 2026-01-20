"Il Movicentro di Cuneo è finalmente vivo: grazie a chi ci ha creduto"

Riceviamo e pubblichiamo

"Gentile Direttore,

scriviamo oggi, 19 gennaio, con uno spirito molto semplice ma per noi fondamentale: dire grazie a chi, ogni giorno, collabora perché il Movicentro di Cuneo sia un luogo vivo, accogliente e sicuro.

Non vogliamo dare nulla per scontato. Quando le cose funzionano, è giusto fermarsi un momento e riconoscere il lavoro, la disponibilità e l’impegno di chi rende possibile questo percorso.

Il Movicentro di Cuneo, e in particolare lo spazio oggi occupato dal Movi Lounge Bar, è rimasto per oltre quindici anni un luogo incompiuto, attraversato ma raramente vissuto. Non era mai diventato davvero uno spazio quotidiano, capace di ospitare incontri, iniziative, momenti di socialità e vita normale.

Oggi questo sta cambiando.

E lo fa grazie alla presenza costante, alla collaborazione e alla fiducia di tante persone.

A pochi mesi dall’avvio del progetto possiamo dirlo con entusiasmo:

il Movicentro è vivo, e continua a crescere.

Lo raccontano i fatti di ogni giorno: i tavolini all’aperto, disponibili durante l’apertura del bar, sono diventati punti di incontro spontanei; non si sono verificati episodi spiacevoli legati alla vita del locale; piccoli gesti di fiducia, come il calcio balilla con pallina sempre disponibile, sono stati sempre rispettati; la percezione di cura, attenzione e sicurezza nell’area è cresciuta in modo evidente.

In questi primi quattro mesi il Movicentro è stato regolarmente animato: una volta al mese grazie alle iniziative di Hoc Academy, in altri momenti attraverso attività e appuntamenti promossi da realtà diverse — dal pranzo dello Scacco al Marrone alla tappa del Bike Festival, fino a incontri informali che hanno portato famiglie, cittadini e molti giovani a vivere questo spazio con naturalezza.

Tutto questo è possibile perché esiste una collaborazione reale e quotidiana. Il Comune di Cuneo ha creduto fin da subito in questo progetto come in un partner importante per la città: per questo desideriamo ringraziare la Sindaca, gli Assessori, i Consiglieri e i numerosi dipendenti comunali che, con competenza e disponibilità, accompagnano questo percorso giorno dopo giorno.

Un ringraziamento sentito va al Prefetto, che fin dall’inizio si è impegnato personalmente sul Movicentro, dimostrando attenzione, presenza e fiducia in un percorso fondato sulla collaborazione e sulla vita quotidiana degli spazi.

Grazie anche alle Forze dell’Ordine, che con una presenza costante e discreta passano quotidianamente nell’area, contribuendo in modo concreto a far respirare subito il Movicentro come un luogo sicuro e presidiato, a tutela di chi lo vive e di chi ci lavora. Questa attenzione continua ha avuto un ruolo importante nel creare serenità e fiducia fin dai primi giorni.

Desideriamo inoltre ringraziare con convinzione le Farmacie Comunali, Bus Company, l’ufficio ACLI, il personale ferroviario, i volontari, il Comitato di Quartiere e tutte le realtà che condividono quotidianamente questo spazio. Sappiamo bene che dare nuova vita a un luogo rimasto a lungo vuoto richiede adattamento, pazienza e disponibilità. Proprio per questo il nostro ringraziamento è autentico: il lavoro che ciascuno sta svolgendo è prezioso e contribuisce a costruire, passo dopo passo, un equilibrio sempre migliore.

E lo sguardo è già rivolto avanti. A febbraio partiranno le feste di compleanno, un’iniziativa semplice ma significativa per consegnare finalmente ai cittadini, e in particolare ai più giovani, un luogo centrale della città in cui incontrarsi, festeggiare e sentirsi accolti.

Questa lettera nasce dalla gioia di vedere un luogo vivo, ma soprattutto dal desiderio di ringraziare chi lo rende possibile ogni giorno. Perché i risultati che si vedono oggi non sono mai scontati: sono il frutto di una collaborazione continua, concreta e condivisa.

Con entusiasmo e gratitudine,

Tutto lo staff del Movi Lounge Bar a nome di

Fondazione WellFARE Impact / WellFARE Impact srl Impresa Sociale"