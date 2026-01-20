 / Scuole e corsi

A Prazzo i bambini imparano a salvare il pianeta giocando: secondo appuntamento con il progetto M.E.C.

Giovedì 22 gennaio alla scuola dell'infanzia nuovo laboratorio dell'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira con letture animate e giochi educativi sui comportamenti eco-sostenibili. L'iniziativa è finanziata dal PNRR e dalle fondazioni bancarie

Dopo il successo del primo incontro, prosegue l’attuazione del progetto “M.E.C.: Mappe degli EcoComportamenti”, organizzato dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, presso la Suola dell’Infanzia di Prazzo.

L’appuntamento è per giovedì 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 11.

L’attività laboratoriale proposta sarà condotta dall’educatrice Carola Cismondi che intratterrà i bambini in un percorso ludico-educativo. Sarà presentata una lettura animata sui temi ambientali con il coinvolgimento dei bambini.

Seguirà un’attività ludica nella quale i più piccoli saranno i protagonisti, chiamati ad adottare comportamenti virtuosi che potranno essere esportati nella vita quotidiana. Un percorso che vuole essere un piccolo contributo all’ambiente ed ai suoi abitanti.

 

La parte progettuale è stata realizzata nell’ambito del Progetto B.R.I.C.A.  finanziato dal PNRR  Ministero della Cultura M1C3. Misura 2, Investimento 2.1 – Linea di intervento B.

Le attività laboratoriali sono realizzate con il contributo di Fondazione CRC e  Fondazione CRT.

cs

