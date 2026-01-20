A Prazzo i bambini imparano a salvare il pianeta giocando: secondo appuntamento con il progetto M.E.C.

Dopo il successo del primo incontro, prosegue l’attuazione del progetto “M.E.C.: Mappe degli EcoComportamenti”, organizzato dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, presso la Suola dell’Infanzia di Prazzo.
L’appuntamento è per giovedì 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 11.
L’attività laboratoriale proposta sarà condotta dall’educatrice Carola Cismondi che intratterrà i bambini in un percorso ludico-educativo. Sarà presentata una lettura animata sui temi ambientali con il coinvolgimento dei bambini.
Seguirà un’attività ludica nella quale i più piccoli saranno i protagonisti, chiamati ad adottare comportamenti virtuosi che potranno essere esportati nella vita quotidiana. Un percorso che vuole essere un piccolo contributo all’ambiente ed ai suoi abitanti.
La parte progettuale è stata realizzata nell’ambito del Progetto B.R.I.C.A. finanziato dal PNRR Ministero della Cultura M1C3. Misura 2, Investimento 2.1 – Linea di intervento B.
Le attività laboratoriali sono realizzate con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT.