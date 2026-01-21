A Savigliano una calendario ricco d'iniziative per la Giornata della Memoria

L'incontro al Milanollo tra Alessandro Ferrari, autore del libro “Carlo Angela e il Segreto dei Matti”, e gli studenti saviglianesi

Si è aperto martedì 20 gennaio – con l'incontro tra Alessandro Ferrari, autore del libro “Carlo Angela e il Segreto dei Matti”, e gli studenti saviglianesi – il programma di celebrazioni per la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo. Un calendario di iniziative organizzato da Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano

Al Mu.Gi, il Museo Civico-Gipsoteca di via San Francesco, martedì 27 gennaio, Giornata della Memoria, andrà in scena uno spettacolo inedito in omaggio al libro "E vi cerco ancora" di Fulvio Solms, già giornalista del “Corriere dello Sport” che ha ricostruito le vicende relative alla tragedia della deportazione dei propri nonni. Il recital è a cura di Claudio Del Toro - Associazione Teatro e Società. Ingresso libero, consigliata la prenotazione allo 0172.712982, o via mail a: museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it .

Riguardo il Giorno del Ricordo, giovedì 5 febbraio, alle 18.30, sarà celebrata una Messa a Sant'Andrea. Sabato 7 febbraio, alle 11, in via Martiri delle Foibe (davanti alla multisala), si terrà la commemorazione con la deposizione di una corona al Cippo, «per non dimenticare la tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano‐dalmata». Appuntamento organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Sempre il 7 febbraio, alle 17, al Mu.Gi. verrà inaugurata la mostra “Fascismo, Foibe, Esodo. Le tragedie del confine orientale”. A cura della Fondazione Memoria della Deportazione e in collaborazione con Istituto Storico Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo. L'allestimento sarà visitabile dall’8 al 22 febbraio (il sabato dalle 15 alle 18.30; la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30; aperture infrasettimanali per le scuole su prenotazione). Ingresso libero.

Inoltre ogni istituto scolastico, attraverso proprie attività didattiche, affronterà il tema delle persecuzioni razziali, dell’Olocausto, della tragedia delle Foibe e dell’esodo giuliano‐dalmata.