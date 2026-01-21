Tre encomi alla Polizia locale dell’Unione “Colline di Langa e del Barolo”

Una giornata di ringraziamento e riconoscenza, nel segno di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. Martedì 20 gennaio 2026, nella sede dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” a Monforte d’Alba, sono stati consegnati tre encomi: due per il traguardo dei 35 anni di servizio e uno per un’azione considerata meritevole, legata al ritrovamento di una persona con difficoltà cognitive e al successivo affidamento alle cure della famiglia.

Alla cerimonia hanno presenziato il presidente dell’Unione e sindaco di Monforte d’Alba Livio Genesio, l’assessore alla Polizia locale e sindaco di Barolo Fulvio Mazzocchi e il comandante della Polizia locale, commissario Valter Peirano.

I riconoscimenti per i 35 anni di servizio sono stati conferiti al vice comandante Giovanni Colmo e all’assistente Elena Visconti. Un encomio specifico è stato inoltre consegnato all’agente Chiara Rossi, per l’intervento svolto nel ritrovamento di una persona in difficoltà e nel suo rientro in sicurezza.

Un’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte e che, come sottolineato dall’Unione e dal Comando, intende esprimere un ringraziamento per l’impegno profuso e per il valore di esempio offerto alle nuove generazioni.

Nel suo intervento, il presidente dell’Unione Livio Genesio ha richiamato il significato della ricorrenza e il ruolo svolto quotidianamente dagli agenti sul territorio: “Oggi, festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, il primo pensiero è di gratitudine e riconoscenza a voi agenti che ogni giorno operate con dedizione”.

Genesio ha quindi ribadito il valore del momento per le comunità dell’Unione: “Siamo qui per premiare due operatori della nostra Polizia locale che hanno raggiunto il traguardo straordinario di 35 anni di servizio, il vice comandante Giovanni Colmo e l’assistente Elena Visconti, e inoltre un riconoscimento all’agente Chiara Rossi per l’ottimo lavoro svolto nel ritrovamento e nell’affidamento alle cure della propria famiglia di una persona dispersa”.

Parole che si sono chiuse con un ringraziamento rivolto a chi indossa la divisa con continuità e responsabilità: “Rappresentate la presenza costante dello Stato sul territorio, garanti della legalità e della sicurezza, ma anche punti di riferimento per i cittadini, capaci di unire fermezza e umanità”.