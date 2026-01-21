Canale e il Roero piangono la scomparsa di Corrado Quadro, profondo conoscitore della lingua piemontese e della storia locale

Si è spento all’età di 84 anni il canalese Corrado Quadro, persona molto conosciuta in tutto il Roero per la sua conoscenza della lingua piemontese, della storia locale e delle tradizioni del territorio.

Bancario in pensione, con trascorsi nell'Amministrazione comunale canalese, Corrado è stato autentico animatore culturale, oltre che un abilissimo narratore, soprattutto in lingua piemontese (nella versione di Canale e dintorni) punto di riferimento per chiunque volesse approfondire un argomento storico riguardante il territorio roerino.

Collaboratore di tante iniziative editoriali, fra cui la rivista “Roero terra ritrovata”, e di iniziative come “Reis Folk Festival”, “Notturni nelle Rocche” e tante altre, Corrado fu anche stretto collaboratore della compianta maestra Antonina Galvagno, trascrivendo le sue poesie e tante canzoni popolari. Scrisse a sua volta un bellissimo racconto sulla leggenda del “Babi ‘d Canal” e settimanalmente, sulla sua pagina Facebook, pubblicava schede descrittive su parole, oggetti, modi di dire, costumi del passato, che venivano sempre apprezzate per precisione e cura nell’uso corretto della lingua.

Aveva festeggiato nell’agosto scorso il suo 84esimo compleanno, ricevendo tantissimi auguri da tante persone che ne apprezzavano la genuinità, la simpatia e la profonda cultura.

Corrado Quadro lascia la moglie Marilisa, il figlio Stefano, segretario generale della Fondazione Banca d’Alba, la sorella Nilda e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno venerdì 23 gennaio, alle ore 15, nella parrocchia di S. Vittore, con partenza dall’Hospice di Bra alle ore 14.20

La preghiera di commiato verrà recitata giovedì 22 gennaio alle ore 20.30 nella stessa parrocchia.