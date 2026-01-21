Cuneo, Domenico Olivero alla conferenza interattiva per la rassegna "Vivere il quotidiano!"

Il prossimo 24 gennaio si svolgerà il secondo appuntamento della rassegna Vivere nel Quotidiano! – corpo, spazi e pensieri - ideato dall’associazione Calzaap! ETS (Calza a pennello!) che invita a riscoprire i gesti e i momenti di ogni giorno trasformandoli in occasioni di ascolto, espressione e condivisione.

Una rassegna per tutte le fasce di età con laboratori creativi e conferenze interattive al Rondò dei Talenti, in via Luigi Gallo 1 a Cuneo, per esplorare il quotidiano con occhi nuovi.

L’appuntamento di sabato 24 gennaio è alle ore 15, quando si terrà la conferenza interattiva a cura di Domenico Olivero, per partecipanti dai 15 anni in su.

La conferenza è definita “interattiva” perché il pubblico è coinvolto attivamente attraverso stimoli e domande del relatore, favorendo un dialogo continuo e momenti di partecipazione manuale, come la realizzazione di piccoli collage finale.

Un viaggio attraverso la percezione del corpo nella rappresentazione e nella trasformazione dell’arte, un percorso che tocca anche l'uso del cibo nelle diverse epoche, attraversando la storia dell'arte dalle nature morte di Caravaggio alla carne in scatola di Andy Warhol.

Ogni laboratorio e conferenza produce una restituzione creativa, che i partecipanti potranno conservare come memoria personale dell’esperienza.

Tutte le attività sono ad ingresso libero, lo spazio al quarto piano è accessibile attraverso le scale o l'ascensore. È necessario prenotarsi al sito https://rondodeitalenti.it/appuntamenti/

L'evento è reso possibile grazie al contributo della Fondazione CRC con il bando Attività al Rondò 2025/26. Con il patrocinio del Comune di Cuneo.