Il Cuneese si fa travolgere dall'allegria: al via la stagione dei carnevali 2026 [VIDEO]

Archiviate le feste natalizie, la provincia di Cuneo si prepara a vivere un altro periodo più atteso dell’anno: il carnevale.



Con la regia dell'Atl del Cuneese enti e associazioni hanno presentato i loro eventi.





Sono intervenuti per l'occasione gli assessori regionali Marco Gallo e Paolo Bongioanni, insieme ai consiglieri provinciali Rocco Pulitanò e Pietro Danna.



Guarda nel le video le interviste:







Secondo Gabriella Giordano, Presidente dell’ATL del Cuneese: “Il Carnevale 2026 si conferma un mosaico di appuntamenti che fondono tradizioni centenarie, maschere storiche e il coinvolgimento entusiasta di intere comunità, dalle città d’arte di pianura fino ai borghi alpini. Si tratta di importanti momenti di animazione territoriale che esaltano le tradizioni e affondano le radici negli antichi rituali legati alla fine dell’inverno.

Gli appuntamenti in programma sono davvero molti ed eterogenei: un invito dunque a scoprire la Granda nel suo momento più colorato, dove ogni borgo racconta una storia diversa, unita da un unico filo conduttore: la voglia di festeggiare”.