21 gennaio 2026

Il Cuneese si fa travolgere dall'allegria: al via la stagione dei carnevali 2026 [VIDEO]

Dalle sfilate storiche di Saluzzo e Mondovì ai riti alpini di Valdieri e Limone: un calendario ricchissimo di eventi tra tradizione, goliardia e folklore

Archiviate le feste natalizie, la provincia di Cuneo si prepara a vivere un altro periodo più atteso dell’anno: il carnevale

Con la regia dell'Atl del Cuneese enti e associazioni hanno presentato i loro eventi. 


 

Sono intervenuti per l'occasione gli assessori regionali Marco Gallo e Paolo Bongioanni, insieme ai consiglieri provinciali Rocco Pulitanò e Pietro Danna.
 

Secondo Gabriella Giordano, Presidente dell’ATL del Cuneese: “Il Carnevale 2026 si conferma un mosaico di appuntamenti che fondono tradizioni centenarie, maschere storiche e il coinvolgimento entusiasta di intere comunità, dalle città d’arte di pianura fino ai borghi alpini. Si tratta di importanti momenti di animazione territoriale che esaltano le tradizioni e affondano le radici negli antichi rituali legati alla fine dell’inverno. 

Gli appuntamenti in programma sono davvero molti ed eterogenei: un invito dunque a scoprire la Granda nel suo momento più colorato, dove ogni borgo racconta una storia diversa, unita da un unico filo conduttore: la voglia di festeggiare”.

