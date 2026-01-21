Savigliano: “Just The Woman I Am”, manifestazione d'interesse per le realtà che vogliano collaborare

L'amministrazione comunale di Savigliano, in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità, anche per il 2026 ripropone la “Just The Woman I Am”, camminata non competitiva di circa 5 km per le vie del centro cittadino finalizzata alla raccolta fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.
L'evento, promosso dal Cus Torino, si terrà domenica 8 marzo.
Ora, nella fase organizzativa, il Comune ha lanciato una manifestazione d'interesse rivolta alle società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato (nei settori cultura, solidarietà, sport ecc…): si occuperanno della raccolta delle adesioni, oltre che di incentivare la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della cittadinanza sui valori della manifestazione.
Gli interessati devono compilare la scheda di manifestazione d'interesse – disponibile sul sito internet del Comune di Savigliano – ed inviarla entro lunedì 26 gennaio a comune.savigliano@legalmail.it.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: turismo@comune.savigliano.cn.it.