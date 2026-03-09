Mercatini solidali Emmaus: raccolti oltre 4.000 euro per le case di accoglienza femminile

Tantissime persone e tra queste moltissime donne hanno partecipato alla vendita straordinaria di solidarietà organizzata da Emmaus nei propri mercatini solidali dell’usato di Boves, Cuneo e Mondovì a favore delle case di accoglienza femminile della Comunità Papa Giovanni XXIII di Savigliano per donne sole e donne con bambini provenienti da un percorso carcerario o in situazioni di difficoltà.

Oltre alla partecipazione è stato ottimo anche il ricavato della vendita di oltre 4.000 euro che verranno inviati nei prossimi giorni da Emmaus ai beneficiari.

Significativa è stata anche la partecipazione delle donne stesse delle comunità beneficiarie che hanno aiutato nella vendita e hanno anche avuto modo di far conoscere la propria esperienza ai clienti dei mercatini.

Emmaus coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno partecipato e contribuito all’iniziativa e ribadisce il proprio impegno e la propria vicinanza alle lotte delle donne e di ciascuno per la parità di genere e contro ogni tipo di violenza e di abuso e da appuntamento alle prossime iniziative di solidarietà ed impegno civile.