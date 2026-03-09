 / Solidarietà

09 marzo 2026

Mercatini solidali Emmaus: raccolti oltre 4.000 euro per le case di accoglienza femminile

Grande partecipazione all'iniziativa tra Boves, Cuneo e Mondovì a sostegno della Comunità Papa Giovanni XXIII di Savigliano. Le donne ospiti delle strutture hanno collaborato alla vendita raccontando le proprie storie

Qui sopra, la Casa di Strada Oropa, in basso, la nuova Casa di Accoglienza &quot;Sacra Famiglia&quot;

Tantissime persone e tra queste moltissime donne hanno partecipato alla vendita straordinaria di solidarietà organizzata da Emmaus nei propri mercatini solidali dell’usato di Boves, Cuneo e Mondovì a favore delle case di accoglienza femminile della Comunità Papa Giovanni XXIII di Savigliano per donne sole e donne con bambini provenienti da un percorso carcerario o in situazioni di difficoltà.

Oltre alla partecipazione è stato ottimo anche il ricavato della vendita di oltre 4.000 euro che verranno inviati nei prossimi giorni da Emmaus ai beneficiari.

Significativa è stata anche la partecipazione delle donne stesse delle comunità beneficiarie che hanno aiutato nella vendita e hanno anche avuto modo di far conoscere la propria esperienza ai clienti dei mercatini.

Emmaus coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno partecipato e contribuito all’iniziativa e ribadisce il proprio impegno e la propria vicinanza alle lotte delle donne e di ciascuno per la parità di genere e contro ogni tipo di violenza e di abuso e da appuntamento alle prossime iniziative di solidarietà ed impegno civile.

cs

