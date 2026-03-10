Continua la rassegna Storie di (dis)pari opportunità: teatro, inaugurazioni, libri, incontri

Continuano gli appuntamenti del calendario “Storie di (dis)pari opportunità” 2026 promosso dal Comune e dalla Consulta Pari Opportunità, in collaborazione con numerose realtà e associazioni del territorio, per riflettere sui diritti, sul contrasto alla violenza di genere e sulla valorizzazione del talento femminile.

Giovedì 12 marzo al Magda Olivero (ore 21) “M. Other”, spettacolo della compagnia Rifiuti Speciali, a cura di Anna Chiara Busso, inserito nel progetto “Sovversive”.

Venerdì 13 marzo in piazza Dante (ore 10.30) l’inaugurazione della Panchina lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, in collaborazione con A-Fidati Cuneo.

Sabato 14 marzo in corso Roma 1 presso l’Ex tribunale (alle 14.30) verrà inaugurata nregli uffici comunali dell'ex Tribunale, la sala dedicata a Salvatore Morelli, noto come “deputato delle donne”, con la partecipazione della ricercatrice del Cern Amalia Ballarino.

Lunedì 16 marzo in mattinata per le scuole al Teatro Magda Olivero (ore 10) “Da Saluzzo al Cern”: incontro con Amalia Ballarino e gli studenti degli Istituti superiori cittadini, per raccontare un percorso di studio e carriera nella fisica nucleare e nella ricerca internazionale presso il Cern.

Il 25 marzo a Il Quartiere (ore 18) avrà luogo la presentazione del libro “Parigine ribelli” di Elena Rossi (Neos Edizioni), a cura della Biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi”, dedicato a figure femminili nella storia europea.