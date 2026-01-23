Al municipio di Cuneo la presentazione del libro “Pallina” e l’incontro con l’Auser

Non soltanto una storia ed un legame tenerissimi, ma analisi, domande e riflessioni.



Verrà presentato questo pomeriggio, venerdì 23 gennaio, alle ore 17 presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo il libro "PALLINA: gli animali da compagnia migliorano le relazioni umane?" di Gianfranco Conforti (Fusta Edizioni).



Si parte dalla storia di una cagnolina meticcia abbandonata ed adottata per analizzare il fenomeno sempre più crescente degli animali d'affezione: i cosiddetti "figli pelosi”, un fenomeno sempre più in crescita. Il libro entra nelle profondità di un rapporto, analizza il fenomeno della solitudine e sviscera preziosi interrogativi guardando anche al rapporto con le persone. Il messaggio del libro è di non limitarsi al rapporto con gli animali, ma aprirsi alla relazione con gli altri e farsi parte attiva per il miglioramento della propria vita e dell'ambiente sociale in cui viviamo.



All’incontro, insieme a Gianfranco Conforti, (autore del libro e vicepresidente Auser Cuneo e vallate), Alfio Arcidiacono (presidente provinciale Auser di Cuneo) e Patrizia Cometto (presidente Auser Cuneo e vallate).



Il ricavato dalla vendita del libro finanzierà l'Auser di Cuneo per l'acquisto di un'auto per accompagnare anziani e persone fragili. L'Auser, associazione nazionale per l'invecchiamento attivo, è presente in 1800 sedi in tutta Italia ed affronta in modo positivo e propositivo il crescente invecchiamento della popolazione nonché il rischio della solitudine. Quella di oggi sarà così anche l’occasione per presentare l’operato di questa importante realtà sul nostro territorio.