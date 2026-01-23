Cuneo: al Rondò dei Talenti “Professioni in mostra”

In occasione della mostra La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione si terrà al Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1) a Cuneo “Professioni in mostra”, un ciclo di tre incontri per studenti delle scuole superiori per scoprire le professioni che partecipano alla creazione di una mostra.

Dalla progettazione degli allestimenti, alla didattica museale, fino al ruolo di luci, video e tecnologie multimediali. Per conoscere, attraverso le parole di grandi professioniste, le sfide di un settore in cui creatività, tecnica e cultura si incontrano.

Il ciclo di appuntamenti è organizzato in collaborazione con Felìz impresa Culturale e Creativa. I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Le iscrizioni possono essere fatte dai docenti o direttamente dagli studenti scrivendo a mostraborghese@gmail.com e specificando: nome, cognome, classe, istituto di appartenenza.



IL PROGRAMMA

Mercoledì 4 febbraio, ore 15.30-17.00

DARE FORMA ALLO SPAZIO ESPOSITIVO

con LOREDANA IACOPINO - Studio Loredana Iacopino Architettura

Ogni mostra è anche un progetto di spazio. L’architetta Loredana Iacopino ci accompagnerà alla scoperta del mestiere dell’allestitore di mostre: dall’idea curatoriale alla costruzione fisica del percorso espositivo, tra materiali, luci, flussi di pubblico e scelte estetiche. Un viaggio tra creatività, tecnica e problem solving.

Lo studio Loredana Iacopino Architettura si concentra principalmente nel settore dei beni culturali.

Ha curato allestimenti presso la Reggia di Venaria, Gallerie d’Italia, Galleria Sabauda, Palazzo Madama, il Musée de Beaux Arts de Chambéry. A Cuneo, nel Complesso Monumentale di San Francesco, ha allestito le ultime mostre promosse da Fondazione CRC, tra le quali quella attualmente in corso “La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini”.



Mercoledì 11 febbraio, ore 15.30-17.00

EDUCARE CON L’ARTE

con PAOLA ZANINI - Responsabile del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

L’approccio educativo basato su dialogo, partecipazione ed esperienza diretta ha reso il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea il cuore pulsante della vita del museo e un unicum a livello mondiale. Con le sue molteplici attività rende evidente e tangibile l’idea di museo inteso come agorà che si apre alla collettività, fucina del pensiero contemporaneo, centro di ricerca e sperimentazione.

Scopriremo la filosofia e l’approccio pedagogico che lo caratterizza e le iniziative più innovative messe in campo.

Paola Zanini lavora al Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e dal 2000 e dal 2022 ne è responsabile. Si occupa di ricerca, formazione, ideazione e sviluppo di progetti educativi. È Ambasciatrice del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto



Lunedì 9 marzo, ore 15.30-17.00

LUCE, IMMAGINE, TECNOLOGIA

con GRETA FORNASIER - Art-tech project manager per Vi.Ma - Video Audio System

Luci, video, suono e tecnologia sono elementi fondamentali nel creare il racconto di una mostra. Con Greta Fornasier di Vi.Ma scopriremo come progettazione illuminotecnica, installazioni video e soluzioni multimediali collaborano e dialogano con i curatori e gli artisti. Un incontro per capire come la tecnologia diventa linguaggio culturale.

Vi.Ma opera da oltre trent’anni nel settore della fornitura e del noleggio di attrezzature audio video, service per eventi, tecnologie per congressi e meeting, auditorium, sale di regia, installazioni artistiche e museali.



LA MOSTRA

La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione, promossa da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, con il Patrocinio del Ministero della Cultura, con il supporto organizzativo di MondoMostre e curata da Francesca Cappelletti ed Ettore Giovanati, sarà visitabile al Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo fino al 29 marzo. Attraverso una selezione di capolavori provenienti dalla Galleria Borghese con opere raramente esposte al pubblico di artisti come Tiziano, Jacopo Bassano, Raffaello, Battista Dossi, Cavalier d’Arpino, Lavinia Fontana, Orbetto, Guido Reni, Gian Lorenzo Bernini, il percorso della mostra restituisce la straordinaria parabola del collezionista Scipione Caffarelli Borghese (1577–1633) che fece della sua raccolta un teatro del bello e della conoscenza.



INFORMAZIONI AL PUBBLICO DELLA MOSTRA

Complesso Monumentale di San Francesco

Via Santa Maria, 10, 12100 Cuneo CN - fondazionecrc.it



Orari

Martedì – venerdì: 15.30 – 19.30 (al mattino aperto su prenotazione per scuole e gruppi);

Sabato – domenica: 10 – 19.30 con orario continuato.



Ingresso

Libero e gratuito

I possessori del biglietto di ingresso alla mostra avranno diritto ad accedere con tariffa ridotta alle Gallerie d’Italia di Torino, Milano, Vicenza e Napoli, fino al 30 giugno 2026.