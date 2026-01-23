Alba “Città ad Impatto Positivo”: consegnato un mezzo per il trasporto di persone con fragilità

“Città ad Impatto Positivo” è un contenitore di progetti dedicati alla diffusione e affermazione di una Cultura ad Impatto Positivo che guarda al benessere comune, alla cura e inclusività delle persone più fragili e alla formazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni sulle tematiche sociali più urgenti. Un contenitore che si alimenta attraverso una solida rete tra istituzioni, enti del terzo settore, imprenditori e cittadini.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Alba, la Cooperativa sociale MOTIVA (nata dall’unione delle cooperative Alice, Orso, Cis e Ginepro) e il Liceo classico Govone, PMG Italia Società Benefit ha creato una rete di stakeholder sul territorio per promuovere e sostenere progetti di inclusione sociale, formazione e riqualificazione ambientale.

Giovedì 22 gennaio in piazza Risorgimento si è tenuta la cerimonia di consegna di un Fiat Doblò alla Cooperativa sociale MOTIVA, che utilizzerà il veicolo per dare quante più risposte possibili alle richieste provenienti dal territorio relative agli spostamenti delle persone con fragilità. Il mezzo verrà usato infatti anche per raggiungere gli altri centri del territorio in cui si svolgono attività sociali. Dopo la benedizione da parte del vescovo Monsignor Marco Brunetti, PMG Italia ha consegnato gli attestati di ringraziamento alle aziende che hanno deciso di contribuire “a generare impatto positivo nei confronti dell’ambiente e della società”

Gli studenti del Liceo classico Govone, inoltre, mercoledì 18 marzo parteciperanno ad una sessione formativa sui temi della responsabilità sociale, della sostenibilità, dell’Agenda 2030, dell’attenzione verso l’ambiente e le persone più fragili. Saranno loro i primi cittadini della Città ad Impatto Positivo ed è quindi a loro che si chiede di contribuire alla sua crescita. Gli studenti che avranno dimostrato più partecipazione al progetto saranno premiati con l’assegnazione di borse di studio offerte dagli Ambasciatori Sostenitori del progetto.

Il sindaco Alberto Gatto: “Il progetto Alba Città ad Impatto Positivo rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, terzo settore, mondo dell’impresa e scuola possa generare valore per tutta la comunità. L’attenzione alle persone più fragili, unita alla promozione di comportamenti sostenibili e al coinvolgimento delle giovani generazioni, è pienamente in linea con la visione di una città inclusiva, solidale e attenta al futuro. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per l’impegno e la sensibilità dimostrati: iniziative come questa rafforzano il tessuto sociale del nostro territorio e contribuiscono a costruire una Alba sempre più attenta al benessere comune”.

“Questi progetti sono per noi fonte di grande soddisfazione. Dalla nostra trasformazione in Società Benefit nel 2020 abbiamo arricchito la nostra progettualità ampliando le nostre aree di intervento, continuando a dedicarci al mondo delle fragilità, di cui ci siamo sempre occupati con i nostri progetti di mobilità, ma unendo una particolare attenzione all’ambiente e coinvolgendo in progetti di formazione e sensibilizzazione le nuove generazioni, che saranno di fatto i cittadini del futuro, oltre che forieri di grande energia positiva - dichiara Marco Mazzoni, amministratore delegato di PMG Italia -. Vedere gli stakeholder aderire ai nostri progetti con tanto entusiasmo e con tanto interesse ci gratifica e ci conferma che abbiamo fatto la scelta giusta. Di fatto, la dimensione ‘benefit’ era già nel nostro DNA prima ancora della trasformazione giuridica”.

Per ulteriori informazioni sul progetto: https://www.cittaadimpattopositivo.it/progetti/alba/