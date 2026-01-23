Ancora disagi per gli studenti della Val Bormida: cancellato il treno dei pendolari

Un’altra mattinata di passione per pendolari e studenti della Granda per l’ennesimo episodio di disservizi ferroviari.

Il treno regionale 11112, in partenza da San Giuseppe di Cairo e utilizzato quotidianamente da numerosi studenti della Valbormida ligure e piemontese per raggiungere gli istituti superiori di Mondovì e Fossano, è stato cancellato nella giornata di oggi, venerdì 23 gennaio, senza la predisposizione di bus sostitutivi.

Un vero e proprio déjà vu. Solo ieri, giovedì 22 gennaio, lo stesso convoglio – peraltro classificato come “garantito” anche in caso di sciopero – aveva accumulato oltre mezz’ora di ritardo, creando difficoltà a chi doveva arrivare a scuola o al lavoro nelle prime ore del mattino. Oggi, invece, la soppressione totale, comunicata attraverso i canali di infomobilità, ha lasciato a terra decine di utenti.

Dalla stazione di San Giuseppe di Cairo fino alle fermate di Cengio e Saliceto, l’intera corsa è risultata cancellata, senza alternative immediate per i viaggiatori. Molti studenti sono stati costretti a rientrare a casa o a cercare passaggi di fortuna, mentre i pendolari hanno dovuto ripiegare sull’auto privata, con inevitabili ripercussioni su traffico e tempi di percorrenza.