Mondovì: confermata la chiusura di via Tortora, ma nessuna modifica alla viabilità

Dopo il rinvio causa maltempo, dalle ore 8.30 di lunedì 26 gennaio alle ore 18.30 del 6 marzo verrà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Enzo Tortora nel tratto compreso tra il civico 42 e il civico 48 (ingresso a valle e a monte dell’istituto Baruffi) al fine di agevolare i lavori di consolidamento del sedime stradale.

Contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi, invece, e in seguito al monitoraggio del flusso veicolare compiuto dal Comando di Polizia Locale nei pressi della Porta di Carassone negli orari scolastici di entrata e di uscita, la restante viabilità automobilistica e pedonale non subirà alcuna variazione. Il flusso giornaliero rilevato, infatti, non dovrebbe causare significativi impatti alla circolazione. A tutela, comunque, dell’incolumità di pedoni e automobilisti, nei suddetti orari saranno presenti in loco due agenti della Polizia Locale.