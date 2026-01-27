VOLLEY / Under 17 travolgente e il ritorno di Fissolo emoziona il pubblico: weekend a due facce per il Volley Savigliano

Con la Serie D a riposo e il Volley S3 che, dopo il debutto della settimana precedente, ha “tirato il fiato”, sono state quattro le squadre del settore giovanile del Volley Savigliano scese in campo nell’ultimo weekend “pieno” del mese di gennaio.

Prima Divisione

Continua la serie di risultati negativi della squadra griffata Conte Gianluca, che non riesce nell’impresa contro i più esperti “cugini” del Volley Fossano. “Sappiamo che questo gruppo potrebbe fare meglio, ma è proprio la mancanza di convinzione a determinarne i risultati” – il pensiero dello staff tecnico, volto a spronare il gruppo biancoblù.

Prossimo appuntamento giovedì 29 gennaio Monasterolo di Savigliano, dove i saviglianesi ospiteranno la formazione del Volley Chiusa Pesio, prima in classifica in coppia con il Volley Langhe.

Under 17

Risultato mai messo in discussione dell’Under 17 che, con ampia rotazione di tutti i componenti della squadra ed esprimendo un bel gioco fluido con pochissimi errori, travolge in tre set il Pgs Jolly.

Da segnalare il ritorno di Edoardo Fissolo: emozionante è stato l'ingresso in campo, accolto da un tifo assordante dei compagni al quale hanno fatto eco i numerosi supporter presenti.

Prossimo appuntamento, ultima giornata della prima fase del campionato che vede il gruppo Grandacar al secondo posto, domenica 1 febbraio alle ore 10.30 ad Alba contro il Mercatò, compagine che occupa attualmente la terza piazza.

Under 15

Partita non bella dei ragazzi dell’Unipolsai Mellano Cristiano, che si arrendono proprio contro Alba. I saviglianesi iniziano molto contratti sbagliando molte battute nel primo set. Meglio il secondo e il terzo, nei quali, però, pesano ancora errori diffusi. Un passo indietro che sorprende gli stessi coach, vista l’ottima prestazione della settimana precedente in casa.

Prossimo appuntamento sabato 31 gennaio alle ore 10,30 a Savigliano contro il Lab Travel Mercatò Cuneo, primo in classifica.

Under 13 (3x3)

È stata la volta del concentramento a Mondovì per le due formazioni saviglianesi. La giornata in trasferta ha portato buoni frutti. I ragazzi, nonostante qualche insicurezza, hanno dimostrato di saper mettere in pratica il lavoro svolto in allenamento. Il gruppo cresce sempre più omogeneo e unito.

Per la cronaca, entrambe le compagini biancoblù, griffate Caula Falegnameria e Carrozzeria Longo, si sono imposte contro il Vbc Mondovì Bianco (con un doppio 3-0), cedendo, invece, contro la squadra Blu monregalese.

I risultati del weekend del 24-25 gennaio

Prima Divisione

Volley Fossano 3

Conte Gianluca Volley Savigliano 0

(25-18 25-17 25-20)

Conte Gianluca Volley Savigliano: Abrate, Cavallotto, Chiesa, Dichiera, Ferrero, Mina (K), Minetti, Negro, Ruatta, Gandolfo, Chialva.

Liberi: Ambrogio.

Allenatori: Dimitri, Caula.

Under 17

Grandacar Savigliano 3

Pgs Jolly 0

(25-9 25-9 25-9)

Grandacar Volley Savigliano: Marassi (K), Chialva, Uka, Mondino, Cavallotto, Negro, Ruatta, Chiesa, La Corte, Mina, Abrate, Dichiera, Ambrogio, Ganfolfo, Fissolo.

Allenatori: Dimitri, Caula.

Dirigente: Mondino.

Under 15

Mercatò Alba 3

Unipolsai Mellano Cristiano 0

(25-15 26-24 25-21)

UnipolSai Mellano Cristiano: D'Amelio, Bongioanni, Cambiano Novaresio, Catanzariti, Bosio, Isoardi, Assalve, Pirra, Gandolfo, Gosmar.

Allenatori: Fundone, Badagliacca.

U13 (3x3)

Falegnameria Caula-Vbc Mondovì Bianco 3-0

Falegnameria Caula-Vbc Mondovì Blu 1-2

Carrozzeria Longo-Vbc Mondovì Bianco 3-0

Carrozzeria Longo- Vbc Mondovì Blu 0-3

Falegnameria Caula: Piovano, Moustanir, Barbero, Dominici, Milani.

Carrozzeria Longo: Chiaramello, Scaglia, Sacco, Olivero, Giovenale.

Coach: Boscolo Barbara.

Aiuto coach: Gallo Davide.