Confcooperative Piemonte Sud, assemblea a Cuneo sul futuro dell'economia sociale

Confcooperative Piemonte Sud convoca la propria assemblea per mercoledì 11 febbraio a partire dalle ore 9.30 presso il VARCO & Auditorium Foro Boario di Cuneo, in via Carlo Pascal 5L.

L'evento, aperto a tutti, sarà dedicato al tema "Economia sociale e futuro delle comunità: il ruolo della cooperazione". Un'occasione di confronto e dialogo sul valore economico e sociale del mondo cooperativo e sul suo contributo allo sviluppo dei territori.