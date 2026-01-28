 / Attualità

Attualità | 28 gennaio 2026, 12:15

Confcooperative Piemonte Sud, assemblea a Cuneo sul futuro dell'economia sociale

Appuntamento mercoledì 11 febbraio al Foro Boario. Al centro del dibattito il ruolo della cooperazione nello sviluppo delle comunità e dei territori

Lo spazio VARCO &amp; Auditorium Foro Boario di Cuneo, immagine di repertorio

Confcooperative Piemonte Sud convoca la propria assemblea per mercoledì 11 febbraio a partire dalle ore 9.30 presso il VARCO & Auditorium Foro Boario di Cuneo, in via Carlo Pascal 5L.

L'evento, aperto a tutti, sarà dedicato al tema "Economia sociale e futuro delle comunità: il ruolo della cooperazione". Un'occasione di confronto e dialogo sul valore economico e sociale del mondo cooperativo e sul suo contributo allo sviluppo dei territori.

Il programma definitivo sarà comunicato nei prossimi giorni. Per partecipare è necessario registrarsi tramite il link disponibile sul sito di Confcooperative oppure inviando una mail a piemontesud@confcooperative.it indicando nome, cognome ed ente di appartenenza dei partecipanti.

cs

