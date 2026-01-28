 / Attualità

Attualità | 28 gennaio 2026, 10:32

L’Amministrazione braidese incontra i referenti di E-distribuzione dopo i disagi dei giorni scorsi

Sotto la lente mancati preavvisi, orari di interruzione non rispettati e guasti ripetuti. L'assessore Gramaglia: "Chiesta maggiore attenzione nella comunicazione ai residenti". La società annuncia investimenti per migliorare l'affidabilità della rete

Nel pomeriggio di ieri, 27 gennaio, l’Amministrazione comunale ha incontrato i referenti locali di E-distribuzione, gestore della rete elettrica. La convocazione è derivata da una serie di segnalazioni relative a mancati preavvisi di lavori, orari di interruzione elettrica non coincidenti a quanto previsto e ripetuti guasti verificatisi negli ultimi giorni.

Relativamente ai lavori”, spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Gramaglia, “si è chiesto di porre maggiore attenzione a una comunicazione puntuale ai residenti relativamente alle tempistiche di chiusura strade e interruzioni di fornitura, oltre a ribadire il procedimento da rispettare per le ordinanze di chiusura”.

Dal canto loro, i referenti di E-distribuzione hanno spiegato che l’identificazione dei guasti spesso richiede del tempo e che le interruzioni ripetute dei giorni scorsi fanno parte della procedura di identificazione delle dispersioni, finalizzata alla riparazione. Hanno inoltre confermato che sono in atto investimenti di importo notevole proprio per migliorare l’affidabilità della rete”.

