“Sulla vita sfortunata dei vermi”: al Milanollo di Savigliano lo spettacolo teatrale per famiglie

L'Ufficio cultura del Comune di Savigliano informa che ci sono ancora biglietti disponibili per “Sulla vita sfortunata dei vermi”, spettacolo per bambini e famiglie in programma per domenica 1° febbraio, alle 16.30, nell'ambito della rassegna “Domeniche a teatro”.

Sul palco ci saranno Andrea Di Falco, Nicola Morucci e Mariajosé Revert Signes. Spiegano gli organizzatori: «La curiosità per i vermi, anche chiamati lombrichi, nasce nella prima infanzia, stimolata dalla loro strana natura e forma. Tuttavia, presto si perde un po' perché è repressa dalla nostra paura per qualcosa che non conosciamo davvero. Questa è la sfortuna dei vermi. Eppure, questi esseri apparentemente distanti da noi hanno suscitato la curiosità di grandi scienziati proprio per la loro “stranezza”, primo fra tutti Charles Darwin. “Sulla vita sfortunata dei vermi” parla poeticamente e con divertimento di noi, della nostra vita, dei nostri difetti e dei nostri pregi, e soprattutto della meraviglia che ci accompagna ogni volta che intraprendiamo un viaggio alla scoperta di qualcosa di nuovo».

Ingresso unico al costo di 6 euro. Per informazioni contattare lo 0172.710222 o scrivere a: cultura@comune.savigliano.cn.it.