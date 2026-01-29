Hospitality d'eccellenza alle gare del Cuneo Volley con l'Enoteca del Roero

Importante collaborazione per il Cuneo Volley, che con la promozione in SuperLega ha dovuto raddoppiare le sale vip, dovendo creare una Sala Hospitality Istituzionale, ovvero la Casciola Lounge, dove la dirigenza della Lega pallavolo serie A, i procuratori, i vertici della squadra avversaria, insieme alle Istituzioni locali e ai Soci del Club possono conversare sorseggiando i pregiati vini dell’Enoteca del Roero, oltre alla degustazione di eccellenze food del territorio.

« Abbiamo valutato che, per la prima volta, una sponsorizzazione sportiva a livello nazionale fosse utile. Abbiamo scelto Cuneo Volley perché è una Società della nostra Provincia che pratica uno sport moderno e milita nel maggior campionato, la SuperLega. Inoltre, la Società è gestita in maniera eccezionale creando un clima di collaborazione e di sano agonismo per atleti e tifosi, ma anche perché la piazza di Cuneo e la possibilità di presentarci agli ospiti di tutta Italia sono di nostro interesse. Ad oggi siamo soddisfatti ed anche i nostri produttori che presenziano alle partite, soprattutto ai momenti pre e post partite, sono pieni di entusiasmo» Marco Perosino, Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero.

Associazione di Comuni che rappresenta i vini del Roero, l’Enoteca Regionale del Roero ha sede a Canale e vanta oltre 70 aziende produttrici associate.

I Comuni associati sono i seguenti: Canale, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva Bosco, Vezza d'Alba.

L'Enoteca del Roero rappresenta l'intera gamma di vini del Roero ed in essa sono presenti le aziende che hanno titolo ad effettuare le operazioni di vinificazione, produzione e imbottigliamento dei vini D.O.C. e D.O.C.G. della zona medesima ed anche i vini diversi dai precedenti purché derivanti da uve prodotte nel territorio del Roero.