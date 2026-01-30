All’Unitre di Cuneosi parla di Polonia e Ladak

L’Università delle Tre Età di Cuneo propone agli associati lunedì 2 febbraio 2026, ore 15,30 al cinema Monviso, la conferenza di Roberto Martelli: “Da Stettino alla terra dei laghi della Masuria: la Polonia del Nord”.

Attraverso immagini e didascalie, andremo alla scoperta delle città, dei monumenti, dei paesaggi e delle curiosità che caratterizzano la Polonia del nord, dalla Pomerania occidentale fino alla Podlachia. Il Baltico, l’ambra, i castelli, i laghi, le località che hanno fatto la Storia, la cucina e la miglior vodka che si produce in Polonia.

“LADHAK avventura cicloturistica tra i passi più alti del mondo e scalata alpinistica su una montagna di 7004 metri mai scalata prima”, è l’argomento che Sebastiano Audisio tratterà giovedì 5 febbraio, sempre alle 15,30 presso il cinema Monviso.

La realizzazione di un’impresa epica in Ladakh: un viaggio in bicicletta attraverso passi himalayani tra i più alti al mondo, culminato con la prima salita assoluta di una montagna di 7004 metri, un’avventura raccontata testimoniando la sua passione per il cicloturismo e l’alpinismo estremo.