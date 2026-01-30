Educazione stradale, Fondazione Scarponi entra nel progetto "Sicuri per scelta": percorso formativo in sei scuole superiori cuneesi

Si arricchisce di una nuova iniziativa il progetto "Sicuri per scelta. Muoversi. Con Intelligenza": con la terza annualità, prende avvio la collaborazione con Fondazione Michele Scarponi per la sicurezza di tutti sulla strada, ente nato in memoria del ciclista marchigiano investito durante un allenamento in bicicletta nel 2017.

Il percorso sperimentale, che ha preso avvio questa settimana e si concluderà nel mese di marzo, coinvolge 6 istituti superiori della provincia di Cuneo (IIS "Grandis" di Cuneo, IIS "Cigna-Baruffi-Garelli" di Mondovì, Liceo Classico "Bodoni" di Saluzzo, Liceo "Giolitti-Gandino" di Bra, IIS "Vallauri" di Fossano e IIS "Arimondi Eula" di Racconigi) in 3 incontri, che coinvolgono oltre 400 studenti.

Gli incontri partono dal racconto della vicenda sportiva e umana di Michele Scarponi, ponendo l'accento in particolare sui valori che hanno segnato la sua vita, sport e famiglia in primis. Raccontando la morte di Michele si riflette sul tema della violenza stradale e sul dolore che genera, mettendo in evidenza non solo le cause, ma anche le possibili soluzioni. Il percorso, articolato in una plenaria iniziale seguita da due appuntamenti dedicati alle singole classi, prosegue poi con l'obiettivo di stimolare i ragazzi a riflettere sulla realtà delle nostre città e a immaginarle in maniera differente, affrontando in particolare i temi della velocità, della sicurezza, della narrazione mediatica, della strada come spazio comune e dell'attenzione ad ambiente e salute.

Marco Scarponi, segretario generale di Fondazione Michele Scarponi: "Il percorso educativo della Fondazione Scarponi è un continuo confronto sulla complessità del tema della Sicurezza stradale con i ragazzi. L'obiettivo è spostare sempre più avanti il loro punto di vista della strada, affinché si possa comprendere in pieno la bellezza del gesto sicuro e giusto da fare ogni volta. È molto importante per la nostra Fondazione essere qua in provincia di Cuneo, dove Michele ha scritto una pagina indimenticabile del Ciclismo. Grazie al progetto Sicuri per scelta per averci offerto questa possibilità".

Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo: "Grazie all'impegno delle Fondazioni di origine bancaria del nostro territorio si è dato vita al più grande progetto dedicato alla sicurezza stradale degli ultimi anni. Trovo particolarmente importante l'opportunità di coinvolgere le generazioni più giovani, finanche quelle giovanissime, affinché possano interiorizzare le regole della buona condotta in auto e come pedoni, aiutando anche le persone adulte a farlo. I numeri così grandi testimoniano come questa volontà sia condivisa dagli istituti Scolastici e come l'investimento sarà foriero di ulteriore impegno nel futuro".

Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC: "Il progetto Sicuri per scelta, giunto alla terza annualità, sta realizzando un percorso virtuoso finalizzato a sensibilizzare l'intera comunità sulla sicurezza stradale, attraverso la formazione delle giovani generazioni. Un'iniziativa nata da uno stimolo della Provincia di Cuneo e portata avanti grazie al sostegno e alla partecipazione delle Fondazioni di origine bancaria del territorio che quest'anno introduce una novità, portando in alcune scuole superiori l'esperienza della Fondazione Michele Scarponi. Un'occasione preziosa per costruire, insieme agli studenti, un approccio differente alla sicurezza stradale".

FONDAZIONE MICHELE SCARPONI

La Fondazione Michele Scarponi per la sicurezza di tutti sulla strada è un dono che Michele e la sua famiglia hanno voluto fare all'umanità. Per ricordare che la memoria di Michele è custodita dentro un futuro migliore. Nel nome di Michele, la Fondazione lavora creando e finanziando progetti che hanno come fine l'educazione al corretto comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle regole e dell'altro. Ad iniziative che hanno al centro l'utente fragile della strada e della società.

IL PROGETTO SICURI PER SCELTA

Sicuri per scelta. Muoversi. Con intelligenza, giunto alla terza annualità, ha l'obiettivo di costruire una grande alleanza tra scuole, genitori, istituzioni in tema di sicurezza stradale. L'iniziativa triennale, che ha preso avvio nel 2024, nasce su iniziativa di Provincia di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione CR Fossano, Fondazione CR Saluzzo e Fondazione CR Savigliano, con la collaborazione scientifica di S.I.P.Si.Vi (Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria) e il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale.

In questa terza annualità, il progetto è attivo su 57 Istituti Comprensivi della provincia di Cuneo e coinvolge tutti gli ordini scolastici: 9.170 alunni delle scuole dell'infanzia, 4.871 alunni delle scuole primarie e 5.270 aunni delle scuole secondarie di primo grado.

La terza annualità apre anche alla partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado (400 gli alunni coinvolti con il progetto realizzato in collaborazione con Fondazione Michele Scarponi).

Le proposte progettuali sono differenziate per i diversi gradi di scuola: nella scuola dell'infanzia ci si concentra "sulla strada dei sì e dei no", nella scuola primaria il tema centrale è quello del passeggero trasportato e infine nella scuola secondaria di primo grado il focus riguarda l'identificazione dei rischi e l'adozione di un comportamento consapevole nelle scelte di mobilità. Sicurezza stradale e mobilità sostenibile rappresentano due ambiti fortemente interconnessi e centrali nella proposta di Sicuri per scelta.

Per ogni ordine di scuola sono stati prodotti materiali didattici ad hoc, in consegna nelle prossime settimane, e nel mese di febbraio prenderà avvio la formazione per i docenti che prendono parte al progetto.