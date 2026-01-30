VOLLEY AF / Questa sera (ore 21) ritorna “TIME OUT WOMEN” con ospiti Manuela Ribechi, Ilenia Moro e Paola Cardullo

Nuovo e imperdibile appuntamento, questa sera alle ore 21, con “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. In questa 14^ puntata stagionale si tornerà a parlare della Final Four di Coppa Italia Frecciarossa, che ha vissuto il suo epilogo domenica scorsa all’Inalpi Arena di Torino, ma fari puntati soprattutto sull’avvincente week-end sportivo di A1 e A2 oramai alle porte.

Protagonisti della serata saranno i liberi. In studio, infatti, tornerà a trovarci l’ex campionessa del mondo Paola Cardullo, assistent coach della Honda Cuneo e che in occasione della Coppa Italia ha vestito i panni di madrina della manifestazione insieme a Jennifer Boldini.

Un primo collegamento, invece, raggiungerà il talentuoso libero della Savino del Bene Scandicci Manuela Ribechi, reduce dalle fatiche di Coppa Italia e di Champions League. Il secondo ospite in collegamento, infine, sarà Ilenia Moro, esperto libero della Wash4green Monviso, impegnata domenica in un delicatissimo quanto importante scontro diretto in chiave salvezza contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

Non mancheranno i contributi video grazie alle interviste realizzate nel corso della settimana con Ela Koulisiani (Honda Cuneo), Sofia Alberti (Futura Giovani Busto Arsizio) e Alessia Gennari (EuroteK Laica Uyba B.A.).

Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulle pagine Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.