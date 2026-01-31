Domani, domenica 1 febbraio: l'investitura della Castellana del 98° Carnevale di Saluzzo 

Il primo appuntamento del programma del Carnevale di Saluzzo, il 98° che apre il percorso verso il centenario, è domani domenica 1° febbraio alle 10, in via Macallè con lo sguardo verso il balcone del municipio, per scoprire il volto della nuova Castellana e del suo seguito.

Si presenterà ai cittadini accanto al suo compagno di baldoria carnevalesca Ciaferlin, al secolo Beppe Roatta, al suo secondo anno nei panni della maschera, con damigelle e i ciaferlinot.

Davanti ad autorità comunali e rappresentanti della Fondazione Bertoni, le verranno consegnate le chiavi della città, che simbolicamente concedono alle maschere il potere di condurre la comunità nel clima di allegria e nei vari appuntamenti carnevaleschi della manifestazione , in legame con Rivoli, Nichelino e Barge nel Carnevale delle 2 Province, alla 8° edizione.

A salutarla ed accoglierla davanti al piazzale saranno i gruppi mascherati del territorio che l’accompagneranno poi per le vie del centro, portando musica, coriandoli e allegria.

In piazza Vineis ci sarà il momento del passaggio di consegne con la Castellana 2025 Jessica Peruccio, a cui seguirà l'omaggio delle Maschere del territorio.

L’abito come ogni anno è offerto dalla Confcommercio Saluzzo.

Domenica 1° febbraio sarà ammirabile nel percorso delle antiche scuderie della ex Caserma Miusso ( piazza Montebello), la mostra degli abiti delle Castellane. Nella stessa sede, dopo il successo del Mercandier, avrà luogo per gli appassionati dell'antiquariato minore e vintage il MercAntico.

Sempre domenica 1 febbraio, avrà luogo la prima grande sfilata a Nichelino, per il 10° Carnevale della Città.

Sabato 7 febbraio

Il programma continuerà con la sfilata notturna dell’11° Carnevale della città di Barge, sabato 7 febbraio. Il giorno dopo, domenica 8 febbraio, sarà tempo della grande sfilata del 98° Carnevale di Saluzzo.

In settimana via alle visite delle maschere, laboratori ed eventi per i bambini – tante le collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio, tra cui la Fondazione Cr Saluzzo con due serate a tema, quindi sabato 14 febbraio si terrà l’immancabile colazione di Ciaferlin, in serata polenta e Gran Ballo serale al Pala CRS con la musica.

A seguire, domenica 15 febbraio, è in programma il 9° Carnevale degli Oratori e la sfilata a Saluzzo. In contemporanea a Rivoli, si terrà la sfilata del 72° Carnevale.

Il programma si concluderà lunedì 16 febbraio con il “Ballo dei bambini” e il “grande veglione dedicato ai giovani” al Pala CRS di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri 16) con le maschere degli Amis del Carlevè.

Domenica 1 febbraio, prima grande sfilata a Nichelino, per il 10° Carnevale della Città di Nichelino.