 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 31 gennaio 2026, 14:44

Domani, domenica 1 febbraio: l'investitura della Castellana del 98° Carnevale di Saluzzo 

Si presenterà alle 10 dal balcone del municipio. Sfilate di maschere in centro e passaggio di consegne con la castellana 2025. La mostra degli abiti delle castellane e il MercAntico al Quartiere in piazza Montebello

La proclamazione della Castellana 2025 Jessica Perruccio al balcone del municipio

La proclamazione della Castellana 2025 Jessica Perruccio al balcone del municipio

Il primo appuntamento del programma del Carnevale di Saluzzo,  il 98° che apre il percorso verso il centenario, è domani domenica 1° febbraio alle 10, in via Macallè con lo sguardo verso il balcone del municipio, per scoprire il volto della nuova Castellana e del suo seguito.

Si presenterà ai cittadini  accanto al suo compagno di baldoria carnevalesca Ciaferlin, al secolo Beppe Roatta, al suo secondo anno nei panni della maschera, con damigelle e i ciaferlinot.

Davanti ad autorità comunali e rappresentanti della Fondazione Bertoni, le verranno consegnate le chiavi della città, che simbolicamente concedono alle maschere il potere di condurre la comunità nel clima di allegria e nei vari appuntamenti carnevaleschi della manifestazione , in legame con Rivoli, Nichelino e Barge nel Carnevale delle 2 Province, alla 8° edizione. 
A salutarla ed accoglierla davanti al piazzale saranno i gruppi mascherati del territorio che l’accompagneranno poi per le vie del centro, portando musica, coriandoli e allegria.

In piazza Vineis ci sarà il momento del passaggio di consegne con la Castellana 2025 Jessica Peruccio, a cui seguirà l'omaggio delle Maschere del territorio. 

L’abito come ogni anno  è offerto dalla Confcommercio Saluzzo.

Domenica 1° febbraio sarà ammirabile nel percorso delle antiche scuderie della ex Caserma Miusso ( piazza Montebello), la mostra degli abiti delle Castellane. Nella stessa sede, dopo il successo del Mercandier,  avrà luogo per gli appassionati dell'antiquariato minore e vintage il MercAntico. 

Sempre domenica 1 febbraio, avrà luogo la prima grande sfilata a Nichelino, per il 10° Carnevale della Città. 

 Sabato 7 febbraio 

Il programma continuerà con  la sfilata notturna dell’11° Carnevale della città di Barge, sabato 7 febbraio. Il giorno dopo, domenica 8 febbraio, sarà tempo della grande sfilata del 98° Carnevale di Saluzzo.

In settimana via alle visite delle maschere, laboratori ed eventi per i bambini – tante le collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio, tra cui la Fondazione Cr Saluzzo con due serate a tema, quindi sabato 14 febbraio si terrà l’immancabile colazione di Ciaferlin, in serata polenta e Gran Ballo serale al Pala CRS con la musica.

A seguire, domenica 15 febbraio, è in programma il 9° Carnevale degli Oratori e la sfilata a Saluzzo. In contemporanea a Rivoli, si terrà la sfilata del 72° Carnevale. 

Il programma si concluderà  lunedì 16 febbraio con il “Ballo dei bambini” e il “grande veglione dedicato ai giovani” al Pala CRS di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri 16) con le maschere degli Amis del Carlevè.

Domenica 1 febbraio, prima grande sfilata a Nichelino, per il 10° Carnevale della Città di Nichelino. 

VB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium