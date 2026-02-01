CALCIO / Sinani regala la vittoria al Bra: Gubbio ko 1-0, salvezza più vicina

Ismet Sinani “gonfia la rete” e tutto il Bra si stringe in un forte abbraccio, misto tra gioia e commozione.

La zampata e il fiuto del bomber nato a Belluno (nel 1999) e di origini kosovaro-albanesi al minuto 35 della prima frazione, ha “confezionato” un​ importantissimo e pesantissimo 1-0 con cui i braidesi (nel tardo pomeriggio di sabato 31 gennaio al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante) hanno sconfitto il Gubbio in un altro crocevia per la corsa salvezza. I giallorossi allenati da mister Fabio Nisticò, ora, sono saliti a quota 24 punti in graduatoria. Andiamo in cronaca.



Bra in completo giallorosso e con Lorenzo Milani schierato titolare sul binario sinistro (al debutto stagionale) nel centrocampo a 5. Il primo tentativo offensivo porta il nome di Sinani, al 14esimo la sua girata col destro è però controllata da Krapikas. Arriva il gol che rompe gli equilibri e che fa mettere la freccia ai cuneesi: Sinani controlla e imbuca per Milani che costringe Krapikas all’uscita bassa, bomber Ismet non ci pensa due volte e si invola sulla ribattuta calciando un destro forte (e vincente) a mezza altezza. 1-0 al 35’ e settimo gol stagionale e personale (6 in campionato e 1 in Coppa Italia). Tre minuti più tardi, mister Domenico Di Carlo utilizza il primo FVS per il Gubbio: la revisione televisiva mostra che il tocco di mano di Sganzerla avviene fuori dall’area di rigore e il gioco viene fatto riprendere regolarmente. Al 42’ FVS chiamato dal Bra per un contrasto (in area) con Lionetti che viene atterrato, ma l’arbitro non opta per il penalty e fa proseguire. Dopo 3 minuti di recupero, è intervallo.



Al quarto del secondo tempo, Ghirardello calcia con il sinistro dalla distanza e la sfera esce fuori dallo specchio della porta difesa da Renzetti. Palo colpito dal Bra al 22’, Sganzerla mette in area un pallone invitante e Lionetti in scivolata timbra il legno, con la difesa del Gubbio che si salva nella circostanza. Ancora i braidesi con Sinani che serve Maressa, destro a fil di palo e sul fondo di poco al 26esimo. Krapikas evita il 2-0 giallorosso al 28’, Maressa pennella il traversone per il colpo di testa di bomber Sinani e l’estremo difensore degli eugubini respinge. Scadono i 6 minuti di recupero concessi e il Bra va a esultare, a saltare e a cantare sotto il settore occupato dal tifo organizzato giallorosso!



Domenica 8 febbraio (ore 17,30) si giocherà Livorno-Bra allo stadio “Armando Picchi”.

Bra: Renzetti, Sganzerla, Sinani, Lionetti, Fiordaliso, Milani (38′ st Armstrong), Campedelli, Maressa (38′ st Lia), De Santis, Brambilla (44′ st Tuzza), Baldini (44′ st Capac).

A disp: Franzini, Rottensteiner, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Leoncini, La Marca.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Gubbio: Krapikas, Di Bitonto, Rosaia, Di Massimo (11′ st Mastropietro), Signorini (33′ st Baroncelli), La Mantia, Murru, Zallu (25′ st Podda), Costa (11′ st Fazzi), Hraiech, Ghirardello (11′ st Minta).

A disp: Bagnolini, Tomasella, Tentardini, Bruscagin, Latini, Niang, Djankpata.

Allenatore: Domenico Di Carlo.

Arbitro: Cappai di Cagliari (assistenti: Daghetta di Lecco e Mazza di Reggio Calabria; quarto ufficiale: Burlando di Genova; operatore FVS: Mino di La Spezia).

Marcatore: 35′ pt Sinani (B).

Note: tardo pomeriggio sereno, ma freddo e ventoso (terreno di gioco in erba sintetica); 116 biglietti venduti, 44 abbonati e 15 tifosi del Gubbio presenti nel settore ospiti. Ammoniti Renzetti (B), Hraiech (G).