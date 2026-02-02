Domani l'ultimo saluto alla signora Annita, per 40 anni volto gentile del panificio Basso

Si è spenta all’età di 80 anni Annita Aimar in Basso, figura conosciuta e stimata, legata alla storica panetteria Basso di via Santa Maria, nel centro di Cuneo, l’unico con il forno a legna costruito a fine Ottocento.

La signora Annita ne è stata il volto gentile per 40 anni, da quando lo aveva preso in gestione il marito Guido, negli anni Settanta, dopo la prematura morte del padre Fiorenzo. La famiglia, originaria di Miroglio, già faceva il pane lì da oltre 150 anni. Un'attività storica, dei prodotti da forno riconosciuti da tutti come insuperabili.

A dare il triste annuncio della morte della signora Annita il marito Guido, i figli Luca, Fiorenzo con Cherine, Stella e Bianca, oltre al fratello Mauro, ai nipoti, parenti e agli amici tutti.

I funerali, provenienti dall’Hospice di Busca, saranno celebrati mercoledì 4 febbraio alle ore 14.30 nella chiesa di Santa Maria, proprio di fronte alla panetteria. Al termine della cerimonia, il feretro sarà accompagnato al Tempio Crematorio di Magliano Alpi.

Il Santo Rosario sarà recitato martedì 3 febbraio alle ore 17.30 nella stessa chiesa.

La famiglia comunica che eventuali offerte saranno devolute alla Casa Manuela Irgher a Capo Verde, struttura che accoglie madri, donne sole e figli in difficoltà.

Con la scomparsa di Annita Aimar, la comunità perde una presenza discreta ma significativa, legata a una tradizione di lavoro e di relazioni che ha segnato la vita del territorio.

E' il figlio Fiorenzo a ricordare la madre: "Lei viveva in panetteria. Io e mio fratello abbiamo la sua immagine dietro il bancone, in mezzo al pane. Con quel forno storico, lei e mio padre hanno segnato la storia di Cuneo vecchia".