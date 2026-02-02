La Sala Polivalente Banca di Boves ha alzato il sipario: ora la città ha un nuovo teatro

Il sipario si è alzato per la prima volta sulla nuovissima Sala Polivalente Banca di Boves venerdì 30 gennaio alle ore 18, davanti ad un pubblico numeroso e molto emozionato. Uno spazio nuovo e innovativo che rinasce sulle ceneri del vecchio Teatro di Casa don Bernardi, attiguo la casa Parrocchiale. Un luogo che ha voluto essere ripensato dalla parrocchia di Boves e successivamente accolto dalla Banca di Boves, nel comune desiderio di ridare un teatro alla città, riaprendo un luogo per giovani, famiglie, attività culturali, laboratori teatrali, spettacoli, convegni, mostre, concerti, cinema.

L’evento ha rappresentato un momento emozionante per l’intera comunità.

Sono intervenuti il parroco don Dario Bottero, il suo predecessore don Bruno Mondino, il presidente della Banca di Boves Cavallo Claudio, con la presenza della direzione generale e del consiglio di amministrazione della Banca, il sindaco di Boves Matteo Ravera, Michele Baudino in rappresentanza del consiglio Affari economici della parrocchia, Michelangelo Pellegrino, in rappresentanza della Fondazione Crc intervenuta nella realizzazione ed il vescovo di Cuneo Piero Delbosco che ha benedetto i locali.

Nel corso della serata, a sorpresa qua e là, attori in nero hanno sperimentato lo spazio con la voce, il suono, il corpo: per scoprire e toccare un nuovo ambiente e le possibilità che da esso si aprono. E per ricordare che questo luogo è già vivo e pulsa di voglia di fare.

Elide Giordanengo ha ripercorso momenti fondamentali della storia espressiva e artistica bovesana, soffermandosi in particolare sulla storica rappresentazione di Madonna Lesina e sulla ricca filodrammatica bovesana.

La struttura dispone di 169 posti totali, tra galleria e platea. Il palco è a piano terra, con una platea che dolcemente sale, dando alla struttura una impostazione estremamente moderna. La nuova sala si distingue per la sua flessibilità e per le dotazioni tecniche di prim’ordine che consentiranno un utilizzo ampio e diversificato, rispondendo ad ogni esigenza artistica ed espressiva.

L’inaugurazione si è conclusa in un clima di entusiasmo e condivisione, confermando quanto la cultura e gli spazi di incontro rappresentino un elemento fondamentale per il benessere e la vitalità della città di Boves.

“Boves è una città che conosce il valore della memoria – ha detto il presidente della Banca di Boves Cavallo Claudio durante il suo intervento di chiusura - una comunità che ha attraversato momenti difficili e che, proprio per questo, ha compreso quanto siano fondamentali i luoghi nei quali potersi riconoscere per ritrovarsi, per poter guardare avanti insieme. La parrocchia di Boves e la Banca di Boves che hanno fortemente voluto e sostenuto questo progetto, hanno scelto di investire non solo in un edificio, ma nelle persone, nella cultura come bene comune. Perché sostenere l’espressività significa sostenere una comunità più consapevole, più aperta, più viva. Che questo teatro possa essere una casa accogliente e viva, capace di dare voce a tutti, un luogo nel quale Boves possa continuare a riconoscersi, crescere e costruire insieme il proprio futuro”- ha concluso il presidente.

Un gesto importante che conferma ancora una volta Banca di Boves attenta alle necessità del suo paese perchè capace di sentirne le necessità più profonde. Un gesto concreto di una Banca che da sempre investe nel bene più prezioso che ha: la sua gente.