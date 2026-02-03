Elio Germano porta La Guerra com’è al Teatro Toselli di Cuneo

Mercoledì 11 febbraio, alle ore 21, il Teatro Toselli di Cuneo ospiterà la prima regionale di La Guerra com’è, potente spettacolo teatrale con Elio Germano sul palco, accompagnato musicalmente da Teho Teardo. Regia dello stesso Germano, con fonico Francesco Fazzi, disegno luci Alberto Tizzone, scene Andrea Speranza, video Gianluca Meda.

Tratto dal libro Una persona alla volta di Gino Strada, lo spettacolo è una produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito e Argot Produzioni, con il contributo della Regione Toscana e in collaborazione con EMERGENCY.

«Il racconto di chi la guerra l’ha vissuta dalla parte di chi ricuce, di una persona che non è interessata ai colori degli schieramenti, ma a rimettere insieme pezzi di umanità scomposta», così Elio Germano descrive questa narrazione intensa e necessaria. Sul palco prende vita l’impegno di Gino Strada contro la guerra, con una riflessione profonda sulle sue conseguenze e sul diritto universale alla salute.

Una serata che unisce teatro, musica e testimonianza, per riscoprire le radici umanitarie del fondatore di Emergency.