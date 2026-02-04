 / Eventi

Eventi | 04 febbraio 2026

Al Teatro Comunale di Monforte domenica va in scena "Nostra Dea": identità e apparenze in commedia

Il 8 febbraio alle 17 lo spettacolo del Teatro del Poi per la decima edizione di Monforteatro. Regia di Beppe Incarbona, ingresso libero con tè e biscotti prima della rappresentazione

Prosegue la decima edizione di Monforteatro, la rassegna teatrale della compagnia Coincidenze APS, con uno spettacolo che unisce ironia, leggerezza e riflessione.
Domenica 8 febbraio alle ore 17, al Teatro Comunale di Monforte d’Alba, va in scena “Nostra Dea” di Massimo Bontempelli, proposta da Il Teatro del Poi di Bra in collaborazione con Arte Danza Donatella Poggio, per la regia di Beppe Incarbona.

Al centro della commedia c’è Dea, una protagonista curiosa e spiazzante, incapace di definire un proprio carattere se non in base agli abiti che indossa. Ne nasce una pièce brillante e grottesca, che gioca sul tema dell’identità e delle apparenze, attingendo allo stile pirandelliano ma con un linguaggio comico e sorprendentemente contemporaneo.

In scena (in ordine di apparizione): Vittoria Morino, Andrea Caldi, Donatella Poggio, Melissa Marangon, Desirè Dalì, Matteo Il Grande, Mario Di Francesco, Carla Stefanelli e Beppe Incarbona.

Come da tradizione Monforteatro, prima dello spettacolo saranno offerti tè e biscotti agli spettatori.

Ingresso libero, senza prenotazione.

cs

