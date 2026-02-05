VOLLEY BF / Riprende il campionato, Mondovì Volley va in trasferta in Sardegna

Dopo due settimane di pausa che hanno fatto da spartiacque tra il girone di andata e quello di ritorno, torna il campo il Mondovì Volley.

La compagine monregalese sarà impegnata sul campo della Capo d’Orso Palau, nella sfida prevista nell’impianto della cittadina sarda sabato 7 febbraio alle 20.00. Il “Puma” raggiungerà l’isola nella stessa mattinata di sabato e farà ritorno nella giornata di domenica.

All’andata, Mondovì Volley aprì al meglio la sua stagione con un netto 3-0, ma era un Palau in emergenza a causa di alcune assenze importanti. Con l’andare delle settimane, però, la compagine allenata da coach Antonio Guidarini: nelle prime due uscite del 2026 sono arrivati il punto arrivato sul campo della capolista Garlasco e il successo casalingo su Villa Cortese.

In casa monregalese, questa nuova pausa è servita a lavorare su alcuni automatismi e prendere lo slancio in vista della seconda parte di stagione.

È coach Claudio Basso a spiegare nel dettaglio: “Lavorare in queste due settimane ci è servito per mettere il focus su di noi, soprattutto sulla continuità perché in particolare nelle ultime due settimane di gioco, le prime del 2026, abbiamo faticato a ritrovare il ritmo e si può dire che abbiamo perso dei buoni punti per il campionato che vogliamo fare.

C’è servito mettere ordine e recuperare energie, pronti a ripartire per queste 13 battaglie che dovremo fare per vincere la guerra. Già la prima è complicata: Palau è una delle squadre che gioca meglio in tutto il girone ed affrontarla a casa loro sappiamo che sarà difficile, sia logisticamente che tecnicamente.

Loro sono abituati a giocare in casa con un’intensità diversa dalla nostra, hanno un trend in crescita però abbiamo la possibilità di giocarcela con tutti. Dobbiamo vedere quanto siamo disposti a faticare e quanto abbiamo aumentato la voglia di faticare in queste due settimane”.

La sfida sarà visibile sulla pagina Facebook "Pallavolo Capo d'Orso Palau".