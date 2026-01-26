Oggi cielo sereno e temperature in rialzo. Da domani una nuova, intensa perturbazione

Pausa temporanea tra oggi e domani mattina, poi dal pomeriggio la perturbazione più intensa di questo periodo porterà ancora piogge e nevicate anche a bassa quota fino a mercoledì pomeriggio. Tregua a seguire e rialzo delle temperature, anche se nelle norma del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 26 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso per velature. Temperature in leggero rialzo con massime comprese tra 9 e 12 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio

Inizialmente poco nuvoloso ma con nuvolosità in graduale aumento. Dal pomeriggio prime precipitazioni, con piogge e rovesci su Liguria di ponente, nevicate fino ai fondovalle su Alpi Marittime.

Le precipitazioni si estenderanno gradualmente in serata a tutto il Nord Ovest, con piogge e rovesci intensi su Levante ligure, piogge diffuse su Piemonte orientale, nevicate diffuse su tutto l'arco alpino. Neve anche in pianura su cuneese a partire dalla serata, accumuli variabili a causa dell'irregolarità dei fenomeni e dell'intensità, nonchè dalla temperatura che sarà sempre al limite dello 0 durante i fenomeni. Piogge anche mista a neve sulle restanti pianure

Precipitazioni che dureranno fino alla mattina, primo pomeriggio di mercoledì, esaurendosi a partire da ovest verso est.

Temperature in diminuzione a causa del maltempo, con massime comprese tra 5 e 8 °C su pianure, 8-12 °C su coste. Minime tra -1 e 2 °C su pianure, tra 5 e 8 °C su coste.

Venti su Piemonte deboli variabili ma in prevalenza da settori nord ed est. Su Liguria inizialmente moderati venti sudorientali che in serata di martedì ruoteranno da nord con raffiche anche forti soprattutto su genovese e savonese.

Da giovedì 29 gennaio

Tempo in miglioramento e temperature in risalita. Possibili nebbie al mattino. Situazione che dovrebbe rimanere invariata fino al fine settimana.

