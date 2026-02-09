Al Teatro Civico di Busca va in scena lo spettacolo allegro-malinconico "Tata Marì"

Domenica 22 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Civico di Busca andrà in scena Tata Marì uno spettacolo allegro carezzato da un velo di malinconia. La tata perfetta (ispirata a Mary Poppins) sarà capace di mischiare il reale con l’irreale, esaltata dalle canzoni del Trio Lescano e da ambientazioni video che spaziano dai quadri di Russeau il Doganiere a "Viaggio sulla luna" di Georges Meliés.

Lo spettacolo si inserisce nel programma di Soffia nel Vento, la stagione teatrale di Santibriganti Teatro nei teatri civici di Caraglio, Busca e Dronero, composta da appuntamenti domenicali per i pomeriggi dedicati alle famiglie e serali tout public: un modo per stare insieme, ma anche per conoscere e riflettere su ciò che accade nel mondo.

Chi non conosce Tata Marì? Marì: la tata perfetta. Quella che tutti vorremmo incontrare se non addirittura essere. Colei che è in grado di far ridere, sospirare, sognare chi la incontra. Che canta la musica delle nonne, che ti porta a pattinare sul ghiaccio di notte e ti fa volare in barca sulla luna. Che sa parlare coi grandi ma soprattutto coi bambini. Che non fa sconti a nessuno riuscendo in ogni caso a farsi voler bene. Marì: colei che ha reso (e rende) possibili i sogni. Ecco, si dice in giro che Marì sia sparita. Non c’è più, è scomparsa.

Il suo amico Ben la cerca. Ovunque. Sempre. Perché il mondo senza Marì è decisamente più triste. “Con Marì era tutto un incantesimo che cacciava il grigiore, lo cacciava ma mica lo sgominava, perché se il vento è imprevedibile il grigio può sempre ritornare”, dice Ben.

Uno spettacolo che sperimenta la potenza dell’immaginazione come opportunità ma solo se si è in grado di partire da una cosa piccola che può diventare enorme se si riesce ad andare oltre all'apparenza; oltre la porta che divide la realtà dalla fantasia.

Marì ha la chiave di quella porta.





