Il servizio civile alla Croce Rossa di Alba: "Un’opportunità di lavoro per i giovani"

C’è un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo del volontariato e, allo stesso tempo, acquisire competenze utili anche sul piano personale e professionale. Il Comitato di Alba della Croce Rossa Italiana si prepara ad accogliere otto giovani attraverso il Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di rafforzare l’organico e coinvolgere nuove energie nelle attività quotidiane.

Il bando pubblico è quello nazionale, consultabile sul portale ufficiale del Servizio Civile, e le selezioni apriranno nei prossimi giorni. A spiegare lo spirito dell’iniziativa è Enrico Revello, referente del progetto per il Comitato albese. “Abbiamo bisogno di ragazzi energici e propositivi”, chiarisce subito. “La motivazione conta più di tutto: il Servizio civile è un’esperienza formativa, ma richiede impegno e partecipazione reale”.

L’esperienza dura un anno, con un impegno di 25 ore settimanali e un rimborso mensile di circa 570 euro. Un aspetto non secondario, sottolinea Revello, è la compatibilità con altri percorsi: “Non fa reddito e può essere affiancato allo studio o a un altro lavoro. Per molti può essere un primo passo nel mondo del sociale e dell’emergenza”.

I volontari saranno inseriti all’interno della sede di Alba e coinvolti in un ventaglio ampio di attività: dai servizi di emergenza al trasporto, dalla protezione civile al supporto sociale, fino ai progetti dedicati ai disabili, all’accoglienza, alle unità di emergenza freddo, ai giovani e ad alcune iniziative in ambito ambientale. Un percorso che permette di conoscere da vicino il funzionamento di una realtà strutturata e radicata nel territorio.

L’età richiesta va dai 19 ai 29 anni. Nessun requisito particolare, se non la disponibilità a mettersi in gioco. “Il Servizio civile è anche un modo per capire cosa significa far parte di una squadra”, osserva Revello, “e per scoprire, magari, una vocazione che non si pensava di avere”.

Per informazioni: alba@cri.it