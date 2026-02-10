Gli studenti della Scuola Agraria di Grinzane Cavour in visita alla cantina Terre del Barolo

Un’importante esperienza formativa ha coinvolto gli studenti delle classi quarte della Scuola Agraria di Grinzane Cavour nella mattinata di lunedì 9 febbraio 2026, protagonisti di una visita didattica presso la cantina Terre del Barolo, realtà cooperativa di riferimento nel panorama vitivinicolo delle Langhe. L’iniziativa si inserisce nel percorso di approfondimento sulle aziende di trasformazione, offrendo agli allievi l’opportunità di osservare da vicino come le uve si trasformano in vino in un contesto produttivo leader del territorio, approfondendo non solo gli aspetti tecnici della vinificazione, ma anche quelli legati alla promozione, al marketing e alla valorizzazione del prodotto.

La cantina Terre del Barolo, con sede a Castiglione Falletto, è una cooperativa composta da oltre 300 soci ed è tra le realtà più consolidate del territorio. Nata nella seconda metà del Novecento su iniziativa di Arnaldo Rivera, insegnante e sindaco di Castiglione Falletto, ha saputo coniugare tradizione e innovazione, crescendo da un nucleo iniziale di 21 soci fino a diventare una struttura moderna e competitiva. I vigneti si estendono in numerosi comuni della zona del Barolo e comprendono varietà pregiate come Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, Arneis, Favorita, Chardonnay e Gavi. Nel 2017, con il progetto “Arnaldo Rivera”, la cantina è stata profondamente rinnovata, dotandosi di microfermentatori, botti di rovere francese di diverse capacità e delle più avanzate tecnologie per l’esaltazione della qualità dei vini.

Alle pendici del Castello del Conte Camillo Benso di Cavour, in uno dei più vocati areali delle Langhe, la Scuola Agraria dispone di circa 10 ettari di vigneti a Nebbiolo destinati alla produzione di Barolo DOCG. Questi appezzamenti costituiscono un vero e proprio laboratorio didattico in cui gli studenti seguono l’intero ciclo produttivo: dall’impianto del vigneto alla coltivazione, fino alle operazioni di cantina, svolgendo in prima persona tutte le principali fasi operative di campo e di trasformazione.

Una parte significativa delle uve coltivate nei vigneti della scuola viene conferita proprio alla cantina Terre del Barolo. Questo legame virtuoso tra formazione e impresa consente agli studenti di verificare concretamente come il lavoro svolto in vigneto si traduca in un prodotto di eccellenza, seguendo le fasi di vinificazione, affinamento e commercializzazione in un contesto aziendale strutturato e tecnologicamente avanzato. Parallelamente, l’impegno dei giovani allievi prosegue anche presso la cantina sperimentale della Scuola Enologica di Alba, sede centrale dell’istituto, dove vengono seguite le fasi di vinificazione fino alla messa in bottiglia delle uve non destinate al conferimento.

Le attività pratiche in campo, nel contesto di una vera e propria azienda agricola scolastica, rivestono un ruolo fondamentale nel percorso formativo. Durante il triennio per il conseguimento del titolo di Operatore agricolo e il successivo biennio che conduce al Diploma superiore, gli studenti seguono direttamente, sotto la guida dei docenti e del personale tecnico, tutte le principali operazioni colturali: potatura secca, legatura, diradamento, fertilizzazione, difesa dalle infestanti e dai parassiti.

Altresì rilevante è l’attività di laboratorio di chimica e biologia, dedicata all’analisi qualitativa delle uve e dei mosti, finalizzata a ottimizzare i processi produttivi fino alla messa in bottiglia. Particolare attenzione è riservata allo studio delle fitopatologie e alle analisi dei terreni, per rendere sempre più efficaci gli interventi agronomici in campo, con uno sguardo costante alla sostenibilità ambientale della filiera viticola ed enologica.

Non mancano, infine, nel triennio conclusivo del percorso di studi, approfondimenti di logistica, marketing ed economia agraria e vitivinicola, finalizzati a fornire agli studenti non solo competenze tecniche di alto livello, ma anche una solida visione imprenditoriale, indispensabile per operare in un mercato in continua evoluzione.

Accanto alla viticoltura, la scuola sviluppa inoltre colture cerealicole, frutticole, orticole e floricole in pieno campo e in serra, con specifici approfondimenti nel settore zootecnico, in particolare sulla razza bovina piemontese. La Scuola Agraria di Grinzane Cavour si conferma così un punto di riferimento per la formazione dei tecnici agricoli del territorio di Langa e Roero, con elevati tassi di occupazione post-diploma e significativi risultati in termini di auto-imprenditorialità.

La visita a Terre del Barolo ha rappresentato quindi un momento di altissimo valore didattico, capace di collegare in modo concreto la formazione teorico-pratica svolta a scuola con la realtà produttiva di un’eccellenza del territorio, rafforzando nei giovani la consapevolezza delle competenze oggi richieste nel settore vitivinicolo e agroalimentare.

Si ricorda alle famiglie e agli studenti interessati che le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 sono aperte fino al 14 febbraio 2026.

Le domande devono essere presentate online tramite la piattaforma Unica, utilizzando credenziali digitali SPID, CIE o CNS. Per informazioni sul percorso di studi e supporto: segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it oppure al contatto telefonico 0173 26.21.96.





