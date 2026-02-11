Il Rotary Club Cuneo 1925 sostiene la Cooperativa Sociale “Il Ramo” con una donazione

Il Rotary Club Cuneo 1925, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Gabriella Olivero, membro del Consiglio Direttivo, ha incontrato Luca Miglietti, Presidente della Cooperativa Sociale “Il Ramo”, per formalizzare una donazione di 500 euro a sostegno dei progetti educativi e inclusivi promossi dalla Cooperativa.

La Cooperativa “Il Ramo” opera da oltre trent’anni sul territorio provinciale, distinguendosi per l’impegno nei percorsi di inclusione sociale, nelle attività educative, nei laboratori e negli inserimenti lavorativi rivolti a persone in difficoltà, con particolare attenzione alle persone con disturbi dello spettro autistico.

Nel mese di gennaio, Luca Miglietti ha presentato al Rotary un progetto finalizzato all’acquisto di uno strumento per la valutazione delle capacità adattive di adolescenti e adulti con autismo. Tale strumento consente di individuare obiettivi educativi personalizzati, favorendo l’autonomia e l’inclusione nei percorsi di vita quotidiana seguiti dalla Cooperativa.

Il Rotary Club Cuneo 1925 ha accolto il progetto con interesse e apprezzamento, riconoscendone l’alto valore sociale ed educativo, e ha deliberato il contributo come segno concreto di sostegno alle attività della Cooperativa.

«Il Rotary Club Cuneo 1925 – ha dichiarato la Dott.ssa Olivero – conferma con questa iniziativa la propria attenzione verso le realtà del territorio che operano quotidianamente per l’inclusione, l’autonomia e il benessere delle persone più fragili».

Il Club esprime il proprio apprezzamento per l’impegno costante della Cooperativa “Il Ramo” e rinnova la volontà di collaborare con enti e associazioni che promuovono progetti di elevato valore sociale e umano.

“CONDIVIDENDO I VALORI CHE CI UNISCONO: INSIEME PER IL BENE COMUNE – OGNI PERSONA HA UN VALORE”