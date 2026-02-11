Riapre al traffico il Ponte dei Sapori di Montaldo Roero

Dal sindaco di Montaldo Roero, Claudia Rosso, riceviamo e pubblichiamo:

“Con grande piacere condivido l’Ordinanza emessa dalla Provincia di Cuneo in merito alla viabilità sul Ponte Dei Sapori. Con decorrenza sabato 14 febbraio 2026, il tratto stradale del Ponte dei Sapori interessato dalle opere di messa in sicurezza e sistemazione dell'impalcato, sarà riaperto definitivamente al traffico. Venerdì in serata sarà inoltre disattivato l'impianto semaforico che regola il traffico stradale e a partire da allora, sarà necessario rispettare le nuove regole dettate dalla cartellonistica stradale, che prevedono la precedenza per i mezzi che provengono dal centro abitato verso il cimitero.

Rimarrà comunque la strada 'alternativa', che presto verrà dotata di barriere protettive lato ponte, da me richieste e ottenute dalla Provincia, in modo da mettere ulteriormente in sicurezza il tratto stradale.

La stessa strada potrà essere utilizzata da ciclisti e trattori, o comunque in caso di necessità. Ringrazio, a conclusione di questo lungo periodo, tutti quelli che hanno contribuito ad arrivare alla “FINE”.

In particolare, il direttore dei lavori, la ditta STEAS, che ha operato con costanza ed immensa disponibilità e collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la Provincia di Cuneo, nella persona del presidente Luca Robaldo e Simone Manzone, consigliere provinciale in carica, che ha monitorato con interesse lo stato avanzamento dei lavori.

Un ringraziamento personale va all'ex consigliere Stefano Rosso, ora sindaco di Sommariva Perno, che ha seguito a suo tempo la questione ed ha fatto in modo che i fondi promessi diventassero realtà.

Un grazie di cuore alle famiglie di Musso Candida e Tarditi Giuliano, che hanno messo a disposizione spazi e "luce" di proprietà per depositare attrezzature e collegare l'impianto semaforico. Infine, un “GRAZIE INFINITO” a voi compaesani, che avete accettato con pazienza il disagio di questi mesi”.

L’intervento sul Ponte dei Sapori, dal valore complessivo di 1 milione di euro, finanziato con fondi ministeriali (Decreto Ministeriale MIT-MEF n. 1 del 03/01/2020), ha riguardato il consolidamento e il suo rinforzo strutturale, per garantire standard più elevati di sicurezza e resistenza, in particolare rispetto al transito dei mezzi pesanti.