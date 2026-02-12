A Dronero in scena la storia di Colette, icona di letteratura e stile

Officina Per la Scena è lieta di presentare venerdì 13 febbraio alle 21, presso il Cineteatro Iris di Dronero, lo spettacolo "Colette, di madre in figlia" con Valentina Sanvido. La regia è di Fulvia Romeo, la drammaturgia di Fulvia Romeo e Valentina Sanvido.

Sidonie-Gabrielle Colette, scrittrice e attrice francese del Novecento, viene raccontata dalla figlia, che delinea una donna mossa da un vitale e dirompente desiderio di autodeterminazione, emancipazione sessuale e libertà. Ma tra ricordi, gesti e parole, emerge il rapporto conflittuale tra madre e figlia.

Uno spettacolo che, intrecciando il teatro e la danza, racconta un'icona della libertà di espressione femminile attraverso una drammaturgia originale sospesa tra biografia e poesia.

INFO E PRENOTAZIONI: cineteatroiris.ops@gmail.com