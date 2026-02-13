 / Attualità

Attualità | 13 febbraio 2026, 18:45

Fondazione CRC porta SPES Program a Cuneo per il benessere mentale dei giovani

Eventi formativi gratuiti al Teatro Toselli e workshop per allenatori sportivi al Rondò dei Talenti da marzo ad aprile 2026, contro il disagio adolescenziale e il suicidio: iscrizioni sul sito

Nell’ambito delle azioni del Progetto Giovani, la Fondazione CRC nel 2026 porta SPES Program sul territorio della provincia di Cuneo.

Si tratta di una opportunità di formazione dedicata agli adulti per la promozione del benessere mentale degli adolescenti e la prevenzione del suicidio.

In particolare sono previsti Eventi formativi per ALLENATORI SPORTIVI E PROFESSIONISTI DEL MONDO DELLO SPORT che hanno a che fare con i ragazzi (info e iscrizioni: https://fondazionecrc.it/spes-program/)

SPES EVENT destinato alla comunità educante 23 marzo ore 19.30 – 22.30 presso Teatro Toselli di Cuneo

SPESWorkshop per allenatori sportivi presso il Rondò dei Talenti (Via Luigi Gallo 1, Cuneo) martedì 7 – 14 – 21 e 28 aprile. Ora: 14.30 alle 17.30

Le iscrizioni agli Event e ai Workshop vanno fatte tramite form al link indicato nel sito https://fondazionecrc.it/spes-program/

